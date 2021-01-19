ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

دولة جديدة تمنح حق الاستخدام الطارئ للقاح كورونا الصيني

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 02:09 ص
اللقاح الصيني
اللقاح الصيني
Advertisements
شريف سيد
أعلنت السلطات الصحية في باكستان، الموافقة على الاستخدام الطارئ للقاح الصيني، سينوفارم، المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من خطورة التوزيع غير العادل للقاحات المضادة لفيروس كورونا، مشددة على ضرورة تسارع معدلات التطعيم ضد فيروس كورونا عالميًا، تمهيدًا لعودة الحياة إلى طبيعتها تدريجيًا.

فيما تستعد العديد من الدول لتلقي شحناتها من اللقاحات، والشروع على الفور في حملات واسعة النطاق لتطعيم سكانها.

وكانت صحيفة "التايمز" البريطانية، قد كشفت في عددها الصادر يوم السبت الماضي عن أن أثرياء بريطانيين، عرضوا آلاف الجنيهات، على عيادات خاصة، مقابل الحصول على لقاح كورونا في بريطانيا، إلا أنهم أصيبوا بالصدمة، بعد أن قوبلت طلباتهم بالرفض القاطع، في وقت تخصص فيه الحكومة الدفعة الأولى من اللقاحات، للطواقم الطبية وكبار السن.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" أن الدول الفقيرة لم تحصل على كميات لقاحات كبيرة، في ظل شراء الدول الغنية لمعظم اللقاحات، لحماية مواطنيها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

عصفورين بحجر.. لماذ تسابق أمريكا العالم لتصدير لقاحها المضاد لكورونا؟

بفعالية 86%.. الإمارات تعلن تسجيل لقاح سينوفارم الصيني ضد كورونا

وزيرة الصحة: تطوعت للتجارب السريرية التضامنية وحصلت على جرعتين

بعد اعتمادها مستحضر فايزر.. البحرين تعلن موافقتها على استخدام لقاح سينوفارم الصيني

آمن وفعال.. أنباء سارة بشأن ثاني لقاحات كورونا في أمريكا

مصر والسعودية والبحرين أبرزها.. لقاحات كورونا تصل إلى عدة دول وبدء حملات التطعيم قريبا

ترشيحاتنا

محام بالنقض يكشف عقوبة واقعة تورتة نادي الجزيرة..فيديو

عيب وحرام.. واقعة سيدات نادي الجزيرة تثير انفعال أحمد موسى

هاني الناظر يكشف موعد انتهاء الموجة الباردة.. وتأثيرها على مصابي كورونا

عاصفة حمراء سببها «الشناوي» .. هل بدأت ثورة الأهلي على اتحاد الكرة؟

تورط قاض وضباط.. السعودية تضبط وقائع فساد

مصاب بكهربا في المخ.. تفاصيل غير متوقعة لذبح أب لنجله في الدقهلية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فورد تكشف عن شاحنة رينجر RT-MS Ranger الجديدة .. صور

تعرف على مواصفات وأسعار وحش الطرق الوعرة .. جيب جراند شيروكي موديل 2020

تبدأ من 174 ألفا .. تعرف على مواصفات وأسعار رينو لوجان موديل 2021 | صور