دولة جديدة تمنح حق الاستخدام الطارئ للقاح كورونا الصيني

أعلنت السلطات الصحية في باكستان، الموافقة على الاستخدام الطارئ للقاح الصيني، سينوفارم، المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





وحذرت منظمة الصحة العالمية، من خطورة التوزيع غير العادل للقاحات المضادة لفيروس كورونا، مشددة على ضرورة تسارع معدلات التطعيم ضد فيروس كورونا عالميًا، تمهيدًا لعودة الحياة إلى طبيعتها تدريجيًا.





فيما تستعد العديد من الدول لتلقي شحناتها من اللقاحات، والشروع على الفور في حملات واسعة النطاق لتطعيم سكانها.





وكانت صحيفة "التايمز" البريطانية، قد كشفت في عددها الصادر يوم السبت الماضي عن أن أثرياء بريطانيين، عرضوا آلاف الجنيهات، على عيادات خاصة، مقابل الحصول على لقاح كورونا في بريطانيا، إلا أنهم أصيبوا بالصدمة، بعد أن قوبلت طلباتهم بالرفض القاطع، في وقت تخصص فيه الحكومة الدفعة الأولى من اللقاحات، للطواقم الطبية وكبار السن.



