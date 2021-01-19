بحيرة قارون بالفيوم تبحث عن حل.. شاهد| التلوث ونفوق الأسماك والرائحة الكريهة أبرز المشكلات

تقع بحيرة قارون شمال مدينة الفيوم، على بعد حوالي 27 كم، وهي تعد من أعمق البحيرات، حيث يوجد بها أماكن تصل أعماقها إلى 14 م، وبها أسماك تخص المياه المالحة وأخرى للمياه العذبة.

كانت البحيرة تمد بماء النيل أثناء الفيضان أيام الفراعنة، نظرا لمستواها المنخفض عن سطح البحر (45 مترا)، وفي عهد فرعون مصر أمنمحات الثالث (أسرة مصرية ثانية عشر)، أمر ببناء قناة إليها وسدين لتخزين مياه النيل فيها أثناء الفيضان، وكانت البحيرة تخزن المياه 6 أشهر وتمد الأراضي بالمياه ستة أشهرأخرى.

يقول الدكتور نبيل حنظل، المستشار السياحى بالفيوم، إن البعض يعتقد أن البحيرة استمدت أسمها من أحد أغنياء قوم سيدنا موسى "عليه السلام"، قارون، وإن أرض البحيرة هي نفس الأرض التي خسف الله فيها قارون بكل كنوزه، ولكنه للحقيقة جاءت التسمية نتيجة لكثرة القرون والخلجان، فأطلق عليها المصريون بحيرة القرون ثم حُرفت إلى بحيرة قارون، ورغم ذلك مازالت البحيرة مطمع للكثيرين ممن يبحثون عن ثروة قارون، وإن كان البعض يؤكد أن اسم البحيرة في العصور الفرعونية كان بارون وحُرف إسمها مع الزمن ليصل إلى قارون.

وأوضح عوض محمود، مهندس زراعى بالفيوم، أن البحيرة تبلغ مساحتها نحو 55 ألف فدان، والآن تعتبر الخزان الرئيسى لمياه الصرف الزراعى بالفيوم، إضافة إلى استقبالها صرف منازل مئات القرى والعزب الواقعة على المصارف التى تصب مياهها فيها، ما أدى إلى ارتفاع نسب التلوث فى البحيرة وانتشار الحشرات القاتلة للأسماك، كما أن قرابة 6 آلاف صياد يعملون فى البحيرة التى يوجد بها بعض الأنواع من الأسماك مثل البلطى، والموسى والبورى والجمبرى الأبيض، وبعد ارتفاع معدلات التلوث فى مياه البحيرة، انتشرت الحشرات القاتلة للأسماك، ما أدى إلى توقف الصيادين عن الصيد بعد نفوق الأسماك.

ويقول الدكتور ديهوم الباسل، الأستاذ المتفرغ بكلية العلوم بجامعة الفيوم، إن بحيرة قارون تعانى كثيرا من التلوث الكيمائى ممثلا فى صرف مصانع الأملاح، إضافة إلى عدم وجود شبكات صرف صحى بالقرى المحيطة بالبحيرة، مما يضطر الأهالى إلى الصرف على المصارف المغذية للبحيرة، وأيضا التلوث البيولوجى ممثلا فى النقل الخطأ للزريعة، وما ينقل فيها من حيوانات معدومة القيمة الاقتصادية وطفيليات ورخويات تنافس على الغذاء والأكسجين، أدت إلى نفوق الأسماك بالبحيرة وتوقف أعمال الصيد بها، بالإضافة إلى انبعاث الرائحة الكريهمة من مياه البحيرة.

وأكد الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، حرص الدولة على إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، كونها مصدرا غذائيا للثروة السمكية، ومصدر عمل مباشرا وغير مباشر للكثير من أبناء المحافظة، مشيرًا إلى ضرورة تضافر جهود جميع الجهات المعنية والعمل التشاركي وتبادل الخبرات العلمية، للوصول إلى خطة عمل شاملة واضحة التفاصيل للسيطرة على مشكلات البحيرة، وعودتها إلى سابق عهدها من الإنتاج السمكي، وكذلك وضع حلول نهائية لمشكلة طفيل الأيزوبودا، وتنقية مياه البحيرة من الملوثات العضوية، وتقليل نسب الأملاح بها استنادًا إلى الدراسات العلمية.

وقال إن مشروع رفع كفاءة محطة الصرف الصناعي بمنطقة كوم أوشيم، والقرض الأوروبي لتنفيذ مشروعات الصرف الصحي، وكذلك إنشاء مشروع جديد لاستخلاص الأملاح من بحيرة قارون، جميعها عوامل مؤثرة بالإيجاب في تحسين خواص مياه البحيرة وتخفيض نسبة الملوحة بها.

وكشف أن مجموعة عمل من أكاديمية البحث العلمي، وفريق عمل من هيئة الثروة السمكية، يقومان حاليًا بإجراء تحليل لخواص مياه بحيرة قارون، كل فريق بشكل مستقل.





وكلف المحافظ، الدكتورة نسرين عز الدين، بأخذ عينات أخرى من مناطق مختلفة بالبحيرة، مشيرًا إلى أنه سيتم بعد أسبوعين استعراض جميع النتائج للوقوف على خطة عمل واضحة للتعامل مع المشكلات التي تعانيها البحيرة.

فيما أشار رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، إلى التحديات الكبيرة التي تواجه تنمية البحيرات المصرية ومنها بحيرة قارون، وتوجيهات رئيس الجمهورية بعودة جميع البحيرات إلى طبيعتها، لافتًا إلى أنه تم ضخ استثمارات ضخمة ببحيرتي البرلس والمنزلة، ويجري حاليًا دراسة خطط تطوير بحيرة البردويل.

وقال إن بحيرة قارون لها طبيعة خاصة في التعامل معها، وتعاني العديد من المشكلات الناجمة عن الصرف الزراعي والصحي والصناعي إلى جانب طفيل الأيزوبودا، موضحًا أن هناك محاولات كثيرة خلال السنوات الماضية للتغلب على المشكلات التي تواجه البحيرة، ولدينا آمال كبيرة في التغلب على جميع التحديات، متابعًا أن العمل لا يتم من خلال جزر منفصلة وإنما لدى الهيئة مخطط عام للعمل بمشاركة جميع الجهات المعنية.