إخصائية تغذية تكشف فوائد الزنجبيل.. شاهد





وأضافت دكتور رنا شعبان ، خلال حوارها ببرنامج صباح الخير يا مصر ، المذاعة على الفضائيه الاولى، أن الزنجبيل له فوائد عده سواء تم استخدامه كمشروب دافئ أو استخدامنا الزيوت العطرية الخاصة به .





واشارت أخصائية التغذية العلاجية ، إلى أن الزنجبيل مهم جدًا ويساعد على الحرق وبالتالى يعمل على أنقاض الوزن كما أن الزنجبيل مفيد جدا لمرضى السكر ، فهو يقلل من مضاعفات مرضى السكر ، مؤكده أن جرعه الزنجبيل المسموح بها يوميا من 2 إلى 4 جرام وتقسيمها على اليوم .





وأكدت أخصائية التغذية العلاجية ، أن الزنجبيل مهم فى حالات الزكام والبرد والرشح ، لافته إلى أنه مهدأ للسعال .









قالت الدكتور رنا شعبان ، أخصائية التغذية العلاجية ، إن الزنجبيل يعتبر من الاعشاب الطبية من كثرة الفوائد التى يحتوى عليها .