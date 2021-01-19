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إخصائية تغذية تكشف فوائد الزنجبيل.. شاهد

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 10:36 ص
الزنجبيل
الزنجبيل
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ريهام فيكتور
قالت الدكتور رنا شعبان ، أخصائية التغذية العلاجية ، إن الزنجبيل يعتبر من الاعشاب الطبية من كثرة الفوائد التى يحتوى عليها .

وأضافت دكتور رنا شعبان ، خلال حوارها ببرنامج صباح الخير يا مصر ، المذاعة على الفضائيه الاولى، أن الزنجبيل له فوائد عده سواء تم استخدامه كمشروب دافئ أو استخدامنا الزيوت العطرية الخاصة به .

واشارت أخصائية التغذية العلاجية ، إلى أن الزنجبيل مهم جدًا ويساعد على الحرق وبالتالى يعمل على أنقاض الوزن كما أن الزنجبيل مفيد جدا لمرضى السكر ، فهو يقلل من مضاعفات مرضى السكر ، مؤكده أن جرعه الزنجبيل المسموح بها يوميا من 2 إلى 4 جرام وتقسيمها على اليوم .

وأكدت أخصائية التغذية العلاجية ، أن الزنجبيل مهم فى حالات الزكام والبرد والرشح ، لافته إلى أنه مهدأ للسعال .


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