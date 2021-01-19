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أخبار العالم

السعودية: انطلاق أول رحلتين دوليتين من مطار المؤسس الجديد

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 11:21 ص
مطار الملك عبد العزيز
مطار الملك عبد العزيز
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أمينة الدسوقي
تنطلق من مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد اليوم الثلاثاء، رحلتين دوليتين إلى لبنان والأردن، بعد نقلهما من الصالة الشمالية للمطار الجديد، ضمن الخطة المعدة من هيئة الطيران المدني لنقل شركات الطيران الدولية العاملة بالمملكة، إلى الصالة رقم 1.

ووفقا لصحيفة عكاظ، تعد هاتان الرحلتان هما أولى الرحلات الدولية من الصالة رقم 1، هذا وتتم خطوات النقل تدريجيًا بمتابعة من مدير مطار الملك عبدالعزيز عصام فؤاد.

يذكر أن مطار الملك عبدالعزيز الدولي يشهد حاليًا حركة جوية كبيرة، من خلال الرحلات الداخلية على الخطوط السعودية الناقل الوطني.
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