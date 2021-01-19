ضبط عنصر إجرامي خطر مطلوب لتنفيذ أحكام بالمنزلة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط العناصر شديدة الخطورة.





وأكدت تحريات ومعلومات قطاع الأمن العام و إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية قيام (أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة - مقيم بدائرة مركز شرطة المنزلة) سبق إتهامه ومطلوب ضبطه فى قضايا (سلاح – سرقة – بلطجة – إطلاق أعيرة نارية) بالإتجار فى المواد المخدرة وحيازته لأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص متخذًا من القرية محل إقامته مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.





وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته ( بندقية آلية وعدد من الطلقات لذات العيار – كمية من مخدر البانجو).





تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



