ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط عنصر إجرامي خطر مطلوب لتنفيذ أحكام بالمنزلة

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 01:27 م
صدى البلد
Advertisements
مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط العناصر شديدة الخطورة.

وأكدت تحريات ومعلومات قطاع الأمن العام و إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية قيام (أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة - مقيم بدائرة مركز شرطة المنزلة) سبق إتهامه ومطلوب ضبطه فى قضايا (سلاح – سرقة – بلطجة – إطلاق أعيرة نارية) بالإتجار فى المواد المخدرة وحيازته لأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص متخذًا من القرية محل إقامته مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته ( بندقية آلية وعدد من الطلقات لذات العيار – كمية من مخدر البانجو).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

كيفية صلاة الصبح لمن نام عن الفجر واستيقظ وقت الضحى؟

غليان في الأهلي.. شوبير يهاجم اتحاد الكرة بعد إيقاف محمد الشناوي

أعراض سرطان الدم اللوكيميا أحذري أن تتجاهليها

ملك المغرب لا يمكنه الذهاب إلى إسرائيل .. اقرأ السبب

الأهلي يمدد تعاقد محمد شريف عامين

ترقب أهلاوي.. الفيفا يجري قرعة كأس العالم للأندية اليوم

Advertisements

بعد إيقاف الشناوي.. إبراهيم فايق يفجر مفاجأة مدوية بشأن حكم مباراة الأهلي والبنك الأهلي

حاولا رشوة مسئول بمصلحة الضرائب.. الرقابة الإدارية تقبض على مالك ومدير مكتب محاسبة شهير

من اليوم .. وزير التعليم العالي يعلن تنفيذ الضبطية القضائية ضد معاهد بير السلم

بعد تعرضها للتنمر .. 10 معلومات عن نور ابنة عمرو دياب

اتحاد الكرة: لا صحة لإيقاف حكام مباراة الأهلي وفريق البنك

قبل مغادرته البيت الأبيض.. رسالة عاجلة من أحد ملوك الخليج إلى ترامب

القصة الكاملة لخلاف محمد الشرنوبي وسارة الطباخ الجديد.. المنتجة تتهم المطرب بالتشهير

غليان في الأهلي.. شوبير يهاجم اتحاد الكرة بعد إيقاف محمد الشناوي

لحظة مؤثرة.. شاهد عريس ينفجر في البكاء ليلة زفافه في السعودية.. صور

وفاة صهر عضو مجلس إدارة الأهلي متأثرا بفيروس كورونا

الادارات التعليمية تخاطب المدارس لـ صرف بدل المعلم بعد الزيادة الجديدة

ترقب أهلاوي.. الفيفا يجري قرعة كأس العالم للأندية اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف تنجو من نوبة قلبية بمفردك؟ جمال شعبان يقدم نصائح مهمة

بسعر خرافي.. عرض عملة ذهبية بريطانية من القرن الـ13 للبيع في مزاد

مواصفات سيارات الإحلال والتجديد للملاكي المرحلة الأولى 2021.. صور