مبادرة لدعم الطلاب المتفوقين غير القادرين بالجامعات.. شاهد

عرضت القناة الأولى المصرية، ضمن برنامج صباح الخير يا مصر، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان «مبادرة لدعم الطلاب المتفوقين غير القادرين بـالجامعات المصرية».

وأفاد التقرير بأن دعم المتفوقين والموهوبين يمثل توجها استراتيجيا للدولة المصرية بهدف تنمية مهارات الشباب وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشرية، ومن هنا جاءت مبادرة وزارة التضامن الاجتماعي لتخصيص حضانات للطلاب المتفوقين والموهوبين في الجامعات على مستوى البكالورويس والماجستير والدكتوراه بالتعاون مع الجمعية الشرعية المركزية.





وتستهدف المبادرة لتخصيص حاضنات للطلاب المتفوقين والموهوبين في الجامعات على مستوى البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، وتعمل على تقديم سبل الدعم كافة للطلاب الفائقين غير القادرين بكليات الطب والصيدلة والهندسة والزراعة في 10 جامعات بمصر، ماليًا أو تأمين صحي أو تمويل أبحاث، ومشاركة في مؤتمرات دولية او غيرها من الخدمات التي تساهم في استكمال المسار العلمي للطلاب المتفوقين .





أوضح التقرير أنه سيجرى تقديم منح مالية لإجمالي 350 طالبًا جامعيًا بالإضافة إلى دعم 100 طالب بالماجستير والدكتوراة بإجمالي 25 ألف جنيه سنويًا مع صرف منحة مالية قدرها 1000 جنيه شهريًا مع تمتعهم بنفس المزايا الصحية والعلمية حتى يتخرجوا من الدراسات العليا.