نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية.. إنفوجراف

أصدر المركز الإعلامي لوزارة التنمية المحلية "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته الـ 165 حول أبرز أنشطة وفعاليات الوزارة بقيادة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، حيث تضمن مجموعة من الفعاليات والاجتماعات ومتابعة المشروعات التنموية المهمة خلال الفترة (28 نوفمبر : 4 ديسمبر 2025).

*أبرز الأنشطة والفعاليات:*

*الجمعة ٢٨ نوفمبر*

عقدت هيئة تنمية الصعيد اجتماع مجلس الإدارة برئاسة اللواء مهندس عمرو عبد المنعم مصطفى رئيس الهيئة، وبحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، إضافة إلى أعضاء المجلس الممثلين لكافة الوزارات والجهات المعنية، وخلال الاجتماع، قامت الدكتورة منال عوض بإطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لهيئة تنمية الصعيد، والذي يأتي في إطار خطة التحول الرقمي للدولة، ويهدف إلى تعزيز التواصل مع المستثمرين، وإتاحة المعلومات والفرص الاستثمارية، وعرض مشروعات الهيئة وإنجازاتها بشكل محدث وديناميكي، بما يدعم جهود الشفافية وتسهيل الخدمات المقدمة.

*السبت ٢٩ نوفمبر:*

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن انطلاق برامج الأسبوع التدريبي السابع عشر من الخطة التدريبية 2025 / 2026 بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة خلال الفترة من 30 / 11 وحتى 10 / 12 / 2025، بمشاركة 140 متدربًا من مختلف الجهات الحكومية، ويتضمن هذا الأسبوع تنظيم ثلاثة برامج تدريبية متخصصة هي : إعداد التقارير البيانية بالإدارة المحلية باستخدام Power BI وإعداد وتأهيل رئيس قرية وإعداد مدير عام.

*الأحد ٣٠ نوفمبر*

قامت للدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، بزيارة تفقدية موسعة بمحافة الغربية بمشاركة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، حيث شملت الزيارة افتتاحات ومتابعات لعدد من المشروعات التنموية والخدمية والاجتماعية، في إطار دعم جهود الدولة للارتقاء بجودة الحياة وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية والخدمات بالمحافظات، وتضمنت فعاليات الزيارة الآتي:

* افتتاح مركز العزيمة لعلاج الإدمان – زفتى

* تفقد مطبخ “المحروسة” للإطعام – طنطا

* متابعة أعمال تطوير محيط مسجد السيد البدوي – طنطا

* زيارة مؤسسة الفُلك لرعاية أبطال متلازمة داون – كفر الزيات

* تفقد محطة طنطا لإنتاج البيض – كفر الشيخ سليم

*الاثنين ١ ديسمبر:*

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، تقريراً حول جهود قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة بشأن التصدى لحالات التعدي والتعامل الحاسم مع المتغيرات المكانية غير القانونية بكافة المحافظات، في إطار خططه المكثفة للمتابعة الميدانية والتنسيق المستمر مع الجهات المختصة لضمان التطبيق الصارم للقانون، وأشار التقرير إلى إزالة أعمال مخالفة في ٥ مباني بمدينة بلبيس بالشرقية و ٩ عقارات بحي السلام أول بالقاهرة واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.

واستقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الخدمية والتنموية التى تمس حياة المواطنين بالمحافظة.



كما عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اجتماعاً عبر الفيديو كونفرانس مع جميع السكرتيري العموم المساعدين بمحافظات الجمهورية لمتابعة منظومة المتغيرات المكانية وذلك من مقر مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بحضور الدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع الإدارة الإستراتيجية والتنمية المحلية رئيس اللجنة الوزارية المشكلة بقرار من الوزيرة وأعضاء اللجنة والخاصة بمتابعة منظومة المتغيرات المكانية والتقنين والمراكز التكنولوجية.

*الثلاثاء ٢ ديسمبر:*

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، تقريراً من الوحدة المركزية للسكان بالوزارة حول أبرز الجهود المبذولة في ملف القضية السكانية خلال شهر نوفمبر 2025، في إطار تنفيذ الإستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030، وأشار التقرير إلي دعم الوزارة لـ 95 مبادرة بالسكان في 27 محافظة والوحدة المركزية بالوزارة، وتمثلت إنجازات شهر نوفمبر في تنفيذ 2238 نشاطاً استفاد منها 214,639 مواطناً، بينهم 123,138 بالوجه القبلي و82,064 بالوجه البحري.

كما شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، في حفل الاستقبال الذي أقامته سفارة دولة الإمارات العربية بجمهورية مصر العربية، بمناسبة عيد الاتحاد الـ54، بالعاصمة الجديدة، وذلك بحضور حمد الزعابي، سفير دولة الإمارات لدى القاهرة، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، وعدد من السادة الوزراء و المحافظين والسفراء والإعلاميين وكبار الشخصيات.

*الأربعاء ٣ ديسمبر*

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعين مع أحمد كجوك وزير المالية بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الجديدة وذلك بحضور ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية وعدد من مساعدي ومستشاري وقيادات وزارات المالية والتنمية المحلية والبيئة.

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، تقريرًا من غرفة العمليات المركزية بمركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة حول سير عمليات التصويت في المحافظات التي تشهد انتخابات مجلس النواب 2025، بالدوائر الـ19 الملغاة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات في المرحلة الأولى، إلى جانب جولة الإعادة في لجنة أطسا بمحافظة الفيوم.

كما شاركت الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، في الاجتماع الأسبوعي للحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالعاصمة الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات.

*الخميس ٤ ديسمبر:*

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، تقريراً من قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش بالوزارة ، حول أبرز مجهودات القطاع خلال شهر نوفمبر 2025 في متابعة الأداء الميداني للوحدات المحلية بالمحافظات، وضبط منظومة العمل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تم تنفيذ 57 حملة تفتيش ميدانية على 9 محافظات وإحالة 59 حالة مخالفة للنيابات المختصة والشئون القانونية بالاضافة الي تنفيذ إزالات لبعض المباني الغير مرخصة .

كما استضافت وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الجديدة وفداً من "اتحاد بشبابها" التابع لوزارة الشباب والرياضة ، في إطار جهود الوزارة لتعزيز المشاركة المجتمعية والاهتمام بالشباب من مختلف محافظات الجمهورية و للمشاركة في تنفيذ المرحلة الرابعة من المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة" خلال العام المالي 2025- 2026 ضمن جهود الدولة لتعزيز المساحات الخضراء والحد من التلوث.

وهنأت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ، الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة بمناسبة فوزه بجائزة أفضل محافظ عربي ضمن جوائز التميز الحكومي العربي في دورتها الرابعة 2024 – 2025 .

كما أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، عن انضمام ثلاث مدن مصرية جديدة هي: القاهرة و المنصورة (محافظة الدقهلية)، وشبين الكوم (محافظة المنوفية) إلى الشبكة العالمية لمدن التعلم لعام 2025، التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ليصبح إجمالي عدد المدن المصرية الأعضاء في الشبكة 10 مدن، في إنجاز يعكس التقدم المستمر الذي تحققه مصر في دعم التعلم مدى الحياة والتنمية البشرية المستدامة.