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أخبار العالم

كورونا يواصل تراجعه.. السعودية تسجل 226 إصابة جديدة و 6 وفيات خلال 24 ساعة

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 03:16 م
الصحة السعودية
الصحة السعودية
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محمود نوفل
أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل، اليوم الثلاثاء، 226 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة منذ بداية الجائحة وحتي الان الي 365325 حالة. 

كما سجلت الصحة السعودية ، وفق البيان الصادر عن الوزارة، 6 وفيات جديدة بالفيروس المستجد خلال الساعات الماضية ليرتقي إجمالي الوفيات في البلاد الي 6335 حالة. 

فيما رصدت الوزارة السعودية  156 حالة تعافي خلال الـ24 ساعة الأخيرة ليرتفع إجمالي حالات التعافي في المملكة الي 357004 حالة. 

وعن الحالات الحرجة في المملكة بينت الصحة السعودية انها بلغت 1986 منها 327 حالة حرجة. 
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