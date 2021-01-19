محافظ دمياط: سرعة اعتماد الأحوزة العمرانية للعزب للبت فى طلبات التصالح

ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الإجتماع المُنعقد اليوم الثلاثاء، ل مناقشة آليات اعتماد الأحوزة العمرانية للعزب و التجمعات والكتل السكنية القريبة و المتاخمة و كذلك استعراض الموقف الخاص بالتصالح فى مخالفات البناء الخاص بهذه المناطق.





حضر الاجتماع المهندس حلمى عيد رئيس الإدارة المركزية للأقاليم التخطيطية بالهيئة العامة للتخطيط العمرانى و المهندس محمد عوض مدير عام ورئيس الإدارة الفنية للأحوزة العمرانية، المهندس خالد لطفى مدير عام شئون مجلس المحافظين والمشرف على الإدارة العامة للمجالس بوزارة التنمية المحلية و المهندس شريف الصياد مدير عام الإدارة المركزية لحماية الأراضى بوزارة الزراعة والمهندس مصطفى حلمى رئيس قسم وجه بحرى بالهيئة العامة للتخطيط العمرانى.













بحثت "المحافظ" المحاور المُتعلقة بهذه القضية بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى و وزارتى التنمية المحلية والزراعة، كما ناقشت عدد من الموضوعات الخاصة بالمخطط الاستراتيجى لمدينة دمياط، إذ أكدت "الدكتورة منال عوض" على ضرورة وضع منهجية محددة للانتهاء من اعتماد الأحوزة العمرانية للعزب والكتل العمرانية القريبة و المتاخمة للبت فى طلبات التصالح فى مخالفات البناء ودراسة الموقف الخاص بباقى العزب فى أسرع وقت ممكن.





وأشارت "محافظ دمياط" الى أهمية ذلك الموضوع والذى سيساهم وبشكل كبير فى الإسراع بالمعدلات التنفيذية فى ملف التصالح فى مخالفات البناء وذلك لتحقيق الإستراتيجية الخاصة بالحد من البناء العشوائى و تقنين أوضاع المخالفات.



