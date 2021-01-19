ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أحمد حسن يوجه نصيحة لـ رمضان صبحي

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 04:21 م
صدى البلد
Advertisements
ياسمين تيسير
وجه أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق نصيحة لـ رمضان صبحي نجم فريق بيراميدز حيث طالبه بالتركيز في الملعب فقط وتقديم افضل اداء له وعدم الالتفات لـ اي ضغوط او نقد يتعرض له 

وأكد أحمد حسن في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت " أن غياب الجماهير عن الملاعب كان في مصلحة اللاعبين الذين لا يستطيعون العمل تحت ضغط مشددا ان في حال وجود جماهير فكثير من اللاعبون سيعلنوا اعتزالهم

وأضاف أن عبدالله السعيد نجم بيراميدز تمكن من تجاهل اي ضغزط تعرض لها و وواصل تالقه مع فريقه الجديد وهو الامر الذي يجب ان يقوم به رمضان صيحي 

وأكمل أن هجوم جماهير الاهلي على رمضان جاء بسبب حيهم الشديد له و غضبهم من رحيله بتلك الطريقه 
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

ضبط النفس.. أحمد حسن يوجه نصيحة قوية لـ رمضان صبحي بعد طرده أمام الاتحاد

مدرب بيراميدز: أحمد فتحي نجم كبير.. وهذا سر عصبية رمضان صبحي

شاهد.. رمضان صبحي يداعب نجله «زين»

القيعي يهاجم مدير بيراميدز: تصريحك "شغل قهاوي".. والهجوم على رمضان رد فعل

بعد واقعة رمضان صبحي.. تامر عبد الحميد: مفيش لاعب كبير على النقد

التشكيل المتوقع لـ بيراميدز أمام وادي دجلة بالدوري

ترشيحاتنا

البرلمان يتدخل لإعادة المستبعدين من بطاقات التموين وزيادة حصة الفرد من الخبز

مواصفات سيارات الإحلال والتجديد للملاكي المرحلة الأولى 2021.. صور

السيطرة على حريق نشب بحوش السكة الحديد في سوهاج

أستاذ أمراض جلدية: 6 أعراض تثير الشكوك حول الإصابة بكورونا.. شاهد

أمطار غزيرة ورياح شديدة تضرب الدقهلية.. صور

وفاة صهر عضو مجلس إدارة الأهلي متأثرا بفيروس كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصفات بسيطة ومتوفرة.. 5 مكونات طبيعية لـ علاج جفاف اليدين

علاج التعب والإرهاق بـ 12 وصفة غذائية

غاوية دراسة وروايات.. رحلة نور ابنة عمرو دياب من مصر إلى لندن