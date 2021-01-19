نشرة الصحة والمرأة.. 12 وصفة غذائية لـ علاج التعب .. تأثير كورونا على الدماغ

يعاني عدد كبير من الاشخاص من مشاكل التعب والاجهاد والارهاق بشكل متكرر لذا نعرض لكم اهم الاطعمة والوصفات الغذائية التى تساعد فى التغلب على التعب وفقا لما ذكره موقع " pharmeasy ".