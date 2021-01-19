نشرة الصحة والمرأة.. 12 وصفة غذائية لـ علاج التعب .. تأثير كورونا على الدماغ

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية، في مجال الصحة والمرأة، تعرف على أبرز العناوين خلال النشرة.
يعاني عدد كبير من الاشخاص من مشاكل التعب والاجهاد والارهاق بشكل متكرر لذا نعرض لكم اهم الاطعمة والوصفات الغذائية التى تساعد فى التغلب على التعب وفقا لما ذكره موقع "pharmeasy ".
كشفت دراسة جديدة، أن فيروس كورونا SARS-CoV-2، يصيب الدماغ ويؤثر على شبكة الخلايا العصبية في الجسم.
يمكن أن يساعد اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن في تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض وإدارة الوزن، لكن هل تعلم أيضًا أن التغذية تلعب دورًا حيويًا في فعالية لقاح كورونا؟
نشرت الفنانة عبير صبرى ؛ صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة جريئة.
يعد جفاف اليدين من أكثر الأشياء التي تزعج المرأة شتاءا، بسبب التعرض لأشعة الشمس الضارة والتعرض بشكل كبير للماء والمواد الكيميائية والرعاية غير الملائمة.