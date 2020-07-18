انسي جفاف اليدين مع هذا الخليط الطبيعي

جفاف اليدين مشكلة تؤرق اغلب السيدات، فإذا كنت من ضمن هؤلاء إليك وصفة سحرية للتخلص من جفاف وتشقق اليدين والحصول على أيدي كالحرير.

كشف موقع بولد سكاى عن وصفة للتخلص من جفاف اليدين وهى وصفة الأفوكادو بالعسل.



اقرأ أيضًا |

خلطة الافوكادو بالعسل :

– اهرسي نصف حبة من الافوكادو و اخلطيها مع ملعقتين من العسل الابيض ، نفرد الخلطة على اليدين و ندهنهما بها ، و نترك الخلطة لمدة عشرة دقائق على اليدين ثم نغسل اليدين بماء بارد ، نكرر هذه العملية لعدة مرات في الاسبوع .

▪ من الفيتامينات المهم جيدا لليدين هو فيتامين B ، حيث ان جفاف الجلد يكون بسبب نقص فيتامين B .