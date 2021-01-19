وصفات بسيطة ومتوفرة.. 5 مكونات طبيعية لـ علاج جفاف اليدين

والرعاية غير الملائمة.

يعد جفاف اليدين من أكثر الأشياء التي تزعج المرأة شتاءا، بسبب التعرض لأشعة الشمس الضارة والتعرض بشكل كبير للماء والمواد الكيميائية





إذا كانت بشرتك جافة بشكل طبيعي فإن الوضع يصبح أسوأ، لذا ستحتاجين إلى بعض العلاجات المتخصصة لمنع جلد يديك من الجفاف والتشقق والخشونة، لحسن الحظ يمكنك العثور على أفضل حل لمحاربة هذه المشكلة في مطبخك.





ونستعرض لك وصفات طبيعية من مطبخك للتخلص من جفاف اليدين وفقا لتقرير بموقع "Bold Sky”|.





1- عسل النحل

يعتبر من أفضل المرطبات الطبيعية، فهو لا يساعد فقط على حبس الرطوبة في بشرتك، ولكن خصائص العسل المضادة للبكتيريا والأكسدة تجعل بشرتك ناعمة وشابة.





ما تحتاجينه هو العسل فقط حسب الحاجة طريقة الاستعمال ضعي العسل على يديك، اتركيه لمدة 10-15 دقيقة، ثم اشطفيه لاحقًا جيدًا بالماء العادي.





2- كريم الحليب والعسل

يحتوي كريم الحليب على حمض اللاكتيك الذي يقشر البشرة بلطف مع الحفاظ على رطوبة يديك سليمةن فقظ كمية صغيرة من الحليب والعسل كل يوم ستمنحك يدين ناعمة.





ما تحتاجه 1 ملعقة كبيرة قشطة حليب، و 1 ملعقة كبيرة عسل





طريقة الاستخدام:

في وعاء اخلطي المكونات معًا، وضعي الخليط على يديك ثم قمي بتدليكه جيدا، واتركيه لمدة 15-20 دقيقة أخرى، وبمجرد انتهاء 20 دقيقة، اشطفيه جيدًا بالماء الفاتر.









3- الألوفيرا

هذا المكون الطبيعي المذهل هو مرطب رائع للبشرة، كما أن له تأثير مهدئ على الجلد، إذا كان التعرض المفرط للشمس هو سبب جفاف اليدين، فإن الصبار سوف يرطب يديك بسهولة ويخفف من أي ألم أو إزعاج، ما تحتاجينه جل الصبار الطازج حسب الحاجة.





طريقة الاستخدام:

ضعي جل الصبار على يديك بالكامل.





قم بتدليكه في يديك حتى يتم امتصاص جل الصبار تمامًا في يديك.





اتركيه عند هذا الحد أو اغسليه بعد 15-20 دقيقة، إذا كنت تشعرين بعدم الراحة.





4- زيت جوز الهند

غني بالفيتامينات والمغذيات، زيت جوز الهند له خصائص مطريات فعالة تحافظ على الرطوبة في يديك وتحسن وظيفة حاجز الجلد لمنع المزيد من الضرر لبشرتك.





طريقة الاستخدام: خذ بعض زيت جوز الهند على راحة يدك، ثم افركيها بين يديك لتدفئتها، ثم قومي بتدليكه في اليدين حتى يتم امتصاصه بالكامل.





5- الزبادي والعسل

الزبادي يحتوي على حمض اللاكتيك الذي يقشر الجلد بلطف، لإزالة الجلد الميت من يديك، يساعد العسل على تهدئة وتنعيم البشرة من تقشير الزبادي ويضيف تعزيزًا لترطيب يديك، ما تحتاجه 1 كوب زبادي 1 ملعقة كبيرة عسل.





طريقة الاستخدام: اخلطي المكونات معًا، ثم افركي الخليط في جميع أنحاء يديك، واتركيه لمدة 15-20 دقيقة، ثم اشطفيه جيدًا.







