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مرأة

انسي جفاف اليدين من غسيل الصحون مع خليط يصنع في المنزل

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 08:11 ص
علاج بجفاف اليدين
علاج بجفاف اليدين
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أسماء عبد الحفيظ

تعاني اغلب ربات المنزل من مشكلة جفاف اليدين نتيجة لكثرة غسيل الصحون، فإذا كنت من ضمن هؤلاء وتبحثين هنا وهناك عن أفضل قناع لليدين لتحصينها وتصبح كالحرير إليك هذا الخليط السحري.

الموز مع زيت الزيتون :

– وفقا لما نشره موقع بولد سكاى الهندي الشهير فإن من الخلطات المفيدة جيدا لليدين هي وصفة الموز مع قليل من زيت الزيتون و العسل الابيض ، فهي تغذي اليدين و نعمل على تنعيمهما .

– قومي بهرس ثمرة من الموز الطري مع ملعقة من زيت الزيتون و نصف ملعقة صغيرة من عسل النحل و نقلبهم جيدا حتى يصبحوا مثل العجينة.

_ نفرد الخلطة على اليدين و نتركها لمدة ثلث ساعة تقريبا ، ثم نقوم بغسل اليدين بماء دافئ ثم ماء بارد.

_ نكرر العلمية لمدة اسبوع لتخصلي على يدين ناعمين خاليه من التشققات والجفاف.

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