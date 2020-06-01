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مرأة

فوائد استخدام الماء الفاتر في غسل اليدين لمواجهة كورونا

الإثنين 01/يونيو/2020 - 05:53 م
صدى البلد
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آلاء حسن
يساعد غسل اليدين الدؤوب على إبعاد الجراثيم ولكنه قد يتلف الجلد أيضًا والغسل في الماء الدافئ بدلًا من الساخن يمكن أن يمنع يديك من الجفاف.

ووفقا لموقع health يمكنك استخدام معقم اليدين مؤقتًا بدلًا من الغسيل عندما تكون اليدين مشقوقة للغاية لتجنب مشاكل الجلد الناتجة عن غسلها باستمرار.

وتقول الدكتورة دانييلا كروشينسكي ، مديرة الأمراض الجلدية للأطفال والأمراض الجلدية للمرضى الداخليين في مستشفى ماساتشوستس العام ، أن تغسل اليدين لمدة 20 ثانية على الأقل بالماء والصابون وقالت إن الماء الفاتر هو الأفضل وليس الساخن.

والحرارة الشديدة ستجفف الأشياء في النهاية ولا تحسن الفعالية، مشيرة إلى أن الماء الساخن يجرد يديك من أي زيوت طبيعية تحتاجها لتبقى ويمكنك استخدم الماء الفاتر مع الكثير من الصابون.


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