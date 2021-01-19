الزبادي والموز.. 6 أطعمة غنية بالبوتاسيوم من مطبخك

يعد البوتاسيوم أحد أهم المعادن التي يمتصها الجسم من الطعام، فهو ضروري لقلبك ودماغك وكليتيك، كما أنه ثالث أكثر المعادن وفرة في نظامك الغذائي، لذا يجب الحرص على تناول الأطعمة التي تحتوي على البوتاسيوم لأن نقص مستويات البوتاسيوم يسبب حالة شديدة تسمى نقص بوتاسيوم الدم، ووفقا للدراسات عندما تحدث هذه الحالة، يمكن أن يعاني الشخص من خفقان القلب والدوخة الشديدة والصداع.





ويتم احتساب احتياجات الجسم من البوتاسيوم وفقا للعمر والوزن فهما اللذان يحددان احتياجاتك بالضبط، وإذا لم تتمكن من الحصول على ما يكفي من هذا المعدن من خلال طعامك، عليك تناول المكملات الغذائية.





ووفقا لتقرير بموقع "Power of Positivity" نستعرض لك أبرز الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم.





1- الأفوكادو

هي واحدة من الثمار ذات السعرات الحرارية العالية، تصل لحوالي 300، إلا أن محتواها من البوتاسيوم رائع، ويمنحك تناول واحدة من هذه الملكات الخضراء ما يقرب من 1000 ملليجرام من البوتاسيوم كما أن الأفوكادو غني بالأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة الضرورية لصحة القلب.





2- البرقوق

تناول البرقوق يمكن أن يوفر أكثر من 280 ملليجرام من البوتاسيوم، حيث تحتوي هذه الفاكهة الصغيرة على حوالي 100 سعر حراري لكل منها، وهي مصدر رائع للفيتامينات، خاصةً فيتامين أ، كما يمكن أن تساعد هذه الفاكهة الصغيرة في الحفاظ على انتظامك وتكون مخفية تمامًا في عصير لذيذ إذا كنت لا تفضل تناولها كما هي.





3- الموز

يعد من أكثر الفواكه تنوعًا حيث يمكن استخدامها في العديد من الوصفات، كما أنه لا يمكن تجاهل الطبيعة الغنية بالبوتاسيوم لهذه الفاكهة الغنية بالألياف فستعطيك موزة واحدة كبيرة حوالي 480 ملليجرام من البوتاسيوم، وهي ليست سيئة بالنسبة للسعرات الحرارية عند حوالي 120، ويعد الموز أفضل إضافة إلى دقيق الشوفان أو العصائر أو الزبادي أو حتى الأيس كريم.





4- الفاصوليا البيضاء

قد تشعر بالصدمة عندما تعلم أن الفاصوليا البيضاء تحتوي على 3600 ملليجرام من البوتاسيوم، فهي ليست غنية بهذا المعدن فقط بل إنها مصدر كبير للألياف وحمض الفوليك أيضًا، كما أنها يمكن أن تساعد على صحتك الدماغية وجهازك الهضمي بالإضافة إلى أنها ممتازة للأم الحامل لتناولها.





5- الزبادي

يعد الزبادي غني بالكالسيوم ويحتوي على أكثر من 350 ملليجرام من البوتاسيوم في الكوب الواحد، لكن تأكد من أنك تتناوله مصنوعا من حليب كامل الدسم وليس مجرد خلطات سكرية التي لن تفيدك.





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6- المشمش المجفف

قد يحتوي المشمش المجفف على سكر أكثر قليلا من السكر الطازج، لكن مستويات البوتاسيوم حوالي 65 ملليجرام لكل منهما، وتعد هذه كمية جيدة من المعادن لمثل هذا الطعام القليل.