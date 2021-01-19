علاج التعب والإرهاق بـ 12 وصفة غذائية

يعاني عدد كبير من الاشخاص من مشاكل التعب والاجهاد والارهاق بشكل متكرر لذا نعرض لكم اهم الاطعمة والوصفات الغذائية التى تساعد فى التغلب على التعب وفقا لما ذكره موقع " pharmeasy "





1. الفواكه والخضروات الطازجة

لا تقلل من أهمية وعاء السلطة أو حصة من الفاكهة، فالفواكه والخضروات الطازجة مليئة بالعناصر الغذائية الحيوية التي تساعد على استمرار عملية التمثيل الغذائي وتحسين مستويات الطاقة، كلما كانت الفاكهة أو الخضار طازجة ، كان ذلك أفضل لصحتك، كما أن الطاقة المقدمة تكون بمعدل أكثر اتساقًا ، وهذا يساعد الجسم على التأقلم بشكل أفضل مع العمل العقلي والبدني المتطلب، إنها أطعمة مثالية تمنع التعب والاكتئاب.





2. المواد الغذائية غير المصنعة

قد يبدو البرجر والمكرونة والبطاطس المقلية والوجبات المعبأة والوجبات الخفيفة الجاهزة للأكل وغيرها من العناصر خيارات جذابة عندما تكون منخفضة الطاقة ، لكنها ضارة بالصحة ولا توفر أي تغذية للجسم. وبدلًا من ذلك ، فإنها تسبب ارتفاعات حادة وانخفاضات في مستويات السكر مما يؤدي إلى الشعور بدفعة من الطاقة ثم الشعور بالغرق التام. اختر خيارات الطعام غير المصنعة مثل الحبوب الكاملة أو شطائر الخبز البني أو كوب من الحليب ، وهي خيارات طعام أفضل تمنع التعب.





3. هيدرات مع مشروبات لا تحتوي على كافيين

لا بأس من تناول فنجان أو كوبين من القهوة يوميًا ، ولكن عندما تصبح القهوة هي الشراب المفضل لك كل ساعة ، فإنها تكون ضارة بالصحة. يمكنك بدلًا من ذلك اختيار عصائر الفاكهة الطازجة أو اللبن المخفوق أو الشاي الأخضر أو العصائر للمساعدة في التغلب على مستويات الطاقة المنخفضة. إنهم يقدمون خيارات مغذية للأطعمة التي تمنع التعب.





4. الحبوب الكاملة والكربوهيدرات المعقدة

يتخطى معظمنا وجبة الإفطار لقليل من النوم الإضافي أو يختار خيارات غير صحية مثل الكعك أو الوجبات الخفيفة ذات السعرات الحرارية العالية للوجبات. للحصول على مستويات طاقة ثابتة على مدار اليوم ، قرر تناول وجبة إفطار من دقيق الشوفان أو تناول خيارات الحبوب الكاملة مثل الفطائر المصنوعة من القمح الكامل أو السندويشات متعددة الحبوب أو الكينوا. تحتوي هذه الأطعمة على كمية عالية من الكربوهيدرات عالية الجودة التي توفر الوقود لأدمغتنا وعضلاتنا ، لذا فهي تعمل بكفاءة وتقدم أطعمة رائعة لمحاربة التعب.





5. المكسرات

إذا كنت تشعر بالتعب بين الوجبات ، فإن أفضل خيارات الوجبات الخفيفة هي المكسرات والبذور مثل اللوز والجوز وبذور الشيا وبذور الكتان والفستق. يمكنك أيضًا اختيار بذور عباد الشمس أو المكسرات البرازيلية أو البندق أو البقان أو بذور اليقطين أيضًا، كل هذه الأطعمة تجعلها أطعمة صحية تحارب التعب.





المكسرات توفر العناصر الغذائية الأساسية والألياف وزيادة الطاقة للجسم المتعب، واكتسبت بذور الشيا سمعة كونها "طعام العداء" لأنها تساعد في تحسين القدرة على التحمل وتحسين الأداء البدني، ومعظم المكسرات غنية بالمغنيسيوم والبوتاسيوم والعناصر الغذائية الحيوية الأخرى مثل أحماض أوميغا 3 الدهنية التي تعتبر من مضادات الأكسدة القوية. هذه هي الأطعمة المثالية لمحاربة التعب.





6. البروتينات

لا شيء يحارب التعب مثل البروتينات. الفاصوليا ، والتوفو ، والجبن القريش ، والبراعم هي الأطعمة التي تحارب التعب، معظمها غني بالمغنيسيوم الذي يساعد على استعادة مستويات الطاقة.





7. الفطر

الفطر مصدر متواضع للطاقة. فهي غنية بالبروتينات والألياف وتجدد العناصر الغذائية الأساسية مثل حمض الفوليك وفيتامينات ب مثل الريبوفلافين والنياسين وحمض البانتوثينيك ، وما إلى ذلك. وهي تمنع تلف الميتوكوندريا التي تعد مصدر قوة الخلايا. كما أنها تحارب التعب من خلال توفير الدعم للغدد الكظرية. يمكن أن تؤكل كجزء من السلطات أو في السندويشات أو كوجبة خفيفة في حد ذاتها.





8. الماء

عندما نتعب ، ننسى دائمًا حساب الجفاف، ويساعد الماء الجسم على العمل بالشكل الأمثل دون إضافة أي سعرات حرارية. إنه شراب مثالي عندما تشعر بالإحباط والخروج. شرب لترين من الماء يوميًا للحفاظ على مستويات الطاقة لديك.





9. الموز

يعتبر الموز من أفضل الأطعمة لمحاربة التعب، الموز غني بالبوتاسيوم والفيتامينات والمعادن ، وهو أحد أرخص مصادر الطاقة وأكثرها توفرًا حول العالم. تناول عصيرًا كما هو أو ادخله في مخفوق الحليب للاستفادة منه مرتين.





10. الفول

مليئة بالألياف والكربوهيدرات والبروتين (ثلاثي جيد) ، الفاصوليا مباشرة فوق الأطعمة التي تقاوم التعب. فهي غنية بالألياف التي تساعد على استقرار مستويات السكر في الدم ومنع الارتفاع المفاجئ أو الانخفاض في مستويات السكر، وهناك مجموعة من الخيارات المتاحة مثل الفاصوليا ، والفاصوليا العنقودية ، والفاصوليا الفرنسية العادية ، وحبوب الحمص. تناولها كوجبة خفيفة أو كجزء من الكاري.





11. البطاطا الحلوة

تعد البطاطا الحلوة خيارًا صحيًا أكثر للبطاطس عند البحث عن الكربوهيدرات الجيدة للحفاظ على وظائف الجسم. فهي غنية بالألياف والبوتاسيوم. يحافظ البوتاسيوم على توازن الكهارل ويساعد الجسم عن طريق خفض ضغط الدم. عندما يرتاح الجسم ، يستجيب بشكل أفضل للتوتر والإرهاق. تعرف أيضًا على الأطعمة المسببة للتوتر التي يجب تجنبها.





12. الشاي الأخضر أو ​​الأسود