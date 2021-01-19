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برلمان

"التمامي وأبو حجازي" يعلنان الموافقة على طلبات تأهيل وتجهيز مستشفيات دمياط

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 05:36 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح
في إطار الاهتمام بملف الصحة تقدم النائبان وليد صلاح التمامي ومحمد علي أبو حجازي، النائبين عن محافظة دمياط، بمجموعة من الطلبات إلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة و السكان، بشأن الأوضاع الصحية في المستشفيات. والتي حصلت جميعها على الموافقة.

وبشأن مستشفى السرو المركزي، التابعة لمحافظة دمياط، طالب النائب بتحويل بنك الدم بالمستشفى من "بنك دم تخزيني" إلى "بنك تجميعي"، وذلك لتوفير أكبر كمية دم للمرضي المترددين على المستشفى.

وبخصوص مستشفى فارسكور المركزي، إذ تقدم النائب بعرض مشكلة المستشفى وحيث أن المبانى بها تصنف ضمن المباني الآيلة للسقوط وتفضل النائب بعرض المشكلة على وزيرة الصحة لتجديد وإحلال المباني القديمة حرصًا على الصالح العام ومن أقدم مستشفيات في دمياط.

وتطرق البيان، إلى مستشفي دمياط الجديدة للأمراض النفسية الجاري العمل بها منذ سنوات، وحيث أن هذه المستشفى سوف تخدم ثلاث محافظات لعدم توفر هذه الخدمة بها وهي "دمياط  - بورسعيد -  كفر الشيخ" ، مطالبًا بسرعة إنهاء الأعمال وافتتاحها.

عن مستشفي الزرقا المركزي، فتضمن البيان طلب النائب من وزيرة الصحة، بضرورة توفير جهاز أشعة مقطعية حيث أنها تعمل حاليًا كمستشفى عزل ولا يوجد مثيل لهذا الجهاز إلا في مستشفى دمياط والتي تبعد عنها مسافة ٣٥ كم وعليه ضغط كبير.
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