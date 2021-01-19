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أخبار العالم

قبل مغادرة منصبه.. قرار جديد من إدارة ترامب ضد فنزويلا

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 06:00 م
الخزانة الأمريكية
الخزانة الأمريكية
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قسم الخارجي
أعلنت الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات جديدة على فنزويلا تطال 3 أفراد و12 كيانا، و6 سفن. 

وانتقد وزير الخارجية الفنزويلي، خورخي أريزا، الحكم الصادر عن قاض أمريكي يأذن بمصادرة أصول الشركة الأم لمتاجر التجزئة البتروكيماوية الفنزويلية Citgo ومقرها الولايات المتحدة، واصفا إياه بأنه عمل "احتيالي" و "تعسفي".

وقال أريزا في تغريدة عبر حسابه "ترفض فنزويلا بشدة القرار سيئ السمعة الصادر عن محكمة ديلاوير بشأن شركة Citgo التابعة لشركة PDVSA الأمريكية".

وأضاف أن القرار التعسفي ليس أكثر من عمل عدواني جديد من قبل حكومة دونالد ترامب المحتضرة ضد الشعب الفنزويلي النبيل"، مصحوبًا بالتغريدة ببيان أكثر تفصيلًا.

وفي أوائل عام 2019، بعد الاعتراف بشخصية المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو باعتباره الرئيس المزعوم للبلاد، جمدت واشنطن عشرات المليارات من الدولارات في الأصول الفنزويلية في الخارج، بما في ذلك أصول النفط العملاقة. 

واتهمت كاراكاس الولايات المتحدة بنهب ثرواتها ومحاولة الإطاحة بالحكومة المنتخبة ديمقراطيا.
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