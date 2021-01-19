محافظ المنيا يتفقد أعمال إنشاء مبنى المجلس الشعبي المحلي بمنطقة أبو فليو

تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا أعمال إنشاء المبني المخصص للمجلس الشعبي المحلي، بمنطقة أبو فليو بشرق النيل، بحضور نائبه الدكتور محمد محمود أبو زيد، حيث قامت المحافظة باختيار الموقع، وإدراجه في مشروعات الخطة الاستثمارية.





رافق المحافظ خلال جولته العقيد محمد صلاح، رئيس مدينة المنيا، والمهندس هشام توفيق، مدير الوحدة الفنية الهندسية بالمحافظة.





قال المحافظ، ان المجلس الشعبي المحلى، سيكون له دور هام، وفعال لإكمال الحياة السياسية، والتشريعية، ورصد وحل المعوقات والتحديات التى تواجه المجتمع، بما يسهم في التيسير على المواطنين، وتحقيق أقصى قدر من الشفافية، والرقابة على التنفيذيين، ووضع الرؤي، والاستراتيجيات التي تهدف لتحقيق التنمية المستدامة.





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وعلى هامش جولته بالمنطقة تفقد المحافظ، مبني إدارة البيئة ، بحضور المهندسة ندى عاشور مدير الإدارة ، حيث تابع المحافظ سير العمل بالإدارة ، للوقوف على كيفية عمل المنظومة، حيث تعمل الإدارة في ملفات هامة تتعلق بحماية البيئة من التلوث وتقييم الآثار البيئية في كافة القطاعات والمنشآت.





شدًد المحافظ على أهمية تكثيف الحملات البيئية، والوقوف على المخالفات في هذا المجال، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.





وفي سياق متصل قال المحافظ اللواء اسامة القاضي ان المرحلة الجديدة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة " تأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالعمل على تطوير 1391 قرية بعدد 50 مركز على مستوى الجمهورية، منها 192 قرية بـ 5 مراكز بمحافظة المنيا وتشمل،47 بابوقرقاص، 26قرية بالعدوة ،41 قرية بمغاغة ، 49قرية بملوى ،29 قرية بديرمواس.





وأوضح محافظ المنيا انه تم تحديد احتياجات تلك القري ، ومنها قطاعات ( مياه الشرب - صرف صحى - كهرباء - غاز طبيعى - تعليم - صحة - طب بيطرى - طرق -شباب ورياضة - تحسين بيئة- اسعاف - حماية مدنية - اتصالات ) ، وذلك طبقًا للنماذج الواردة من وزارة التنمية المحلية مسبقًا.





وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا من خلال متابعة التزام الموظفين والمواطنين المترددين على المصالح الحكومية والأماكن الخدمية والترفيهية، وأثناء التواجد بجميع وسائل النقل العامة، لارتداء الكمامات الواقية، مع الحفاظ على تباعد المسافات بينهم أثناء التواجد بالتجمعات، وأن يكون التعامل بمنتهى الحزم، ولا تهاون مع أي مواطن أو موظف غير ملتزم بارتداء الكمامة، حفاظًا على الصحة العامة، مع الاستمرار في عمليات التعقيم والتطهير



