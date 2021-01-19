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حوادث

لأول مرة.. ١٢مستشارة بالنيابة الإدارية يباشرن الادعاء التأديبي أمام مجلس الدولة

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 07:05 م
النيابة الادارية
النيابة الادارية
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جودت عيد
أعلنت النيابة الإدارية أن عددا من عضواتها مثلن النيابة الإدارية ومباشرة الادعاء التأديبي أمام المحاكم التأديبية بمجلس الدولة بمحافظات مصر المختلفة،  وذلك خلال الأسبوع الجاري. 

وأشارت النيابة  إلى أن العضوات المشاركات هن  المستشارة رانيا جلال حسن الأبرق - أمام المحكمة التأديبية بأسيوط.
المستشارة: سهير فتحي إبراهيم - أمام المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها.
المستشارة: سارة سالم جمعة -أمام المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها.


وقالت النيابة أن هذا الإجراء يأت استمرارًا للسياسة التي ينتهجها المستشار  عصام المنشاوي – رئيس هيئة النيابة الإدارية، حيال دعم وتمكين المرأة وترسيخ دورها في العمل القضائي،

وقال المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية،. أن المستشارة رانيا جلال حسن الأبرق، هي أول سيدة تقوم بتمثيل النيابة الإدارية في مباشرة الادعاء التأديبي أمام محاكم مجلس الدولة بمحافظات الصعيد والوجه القبلي.

واضاف أن إجمالي عدد السيدات اللائي قمن بمباشرة الادعاء التأديبي أمام محاكم مجلس الدولة حتى الآن ١٢ سيدة.

  واشار الى أن النيابة الإدارية تباشر سلطة الاتهام أمام المحاكم التأديبية وفقًا لأحكام القانون.    

لأول مرة.. ١٢مستشارة بالنيابة الإدارية يباشرن الادعاء التأديبي أمام مجلس الدولة
لأول مرة.. ١٢مستشارة بالنيابة الإدارية يباشرن الادعاء التأديبي أمام مجلس الدولة
لأول مرة.. ١٢مستشارة بالنيابة الإدارية يباشرن الادعاء التأديبي أمام مجلس الدولة
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