ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

خطورة على الطرق.. تحذير شديد اللهجة لـ شرطة أبو ظبي

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 07:35 م
طرق أبو ظبي
طرق أبو ظبي
Advertisements
شيماء مصطفى
وجهت شرطة أبوظبي، تحذيرًا من مخاطر حركة سير الشاحنات والمركبات الثقيلة والحافلات، على طرق الإمارة الداخلية والخارجية أثناء تشكل الضباب، معلنة عن إيقاف حركتها لحين وضوح الرؤية .

وحسب بيان صادر عن الشرطة نشرته صحيفة "البيان" الإماراتية، قالت إن هذا الإجراء يسهم في تعزيز السلامة المرورية وذلك حفاظًا على الجميع بتجنب وقوع الحوادث ضمن نطاق الأولوية الاستراتيجية لجعل الطرق أكثر أمنًا.
 
ودعت سائقي المركبات الثقيلة والشاحنات والحافلات إلى الالتزام بقرار منع سير هذه الفئة من المركبات أثناء الضباب وتعزيز الإجراءات الوقائية لتجنب وقوع الحوادث في مثل هذه الظروف الجوية.
 
وشددت على توقيع غرامات مالية على المخالفين بالحافلات والشاحنات المتحركة على الطرقات أثناء تشكل الضباب، حيث قدرت الغرامة المالية 500 درهم و4 نقاط مرورية حسب القرار الوزاري رقم 178 لسنة 2017 بشأن قواعد واجراءات  الضبط المروري وفق المادة رقم 104 "السير في أوقات الضباب بالمخالفة لتعليمات الجهة المعنية" .

ومن جانبها، أكدت شرطة دبي عدم تسجيل أية حوادث مرورية بليغة خلال فترة الصباح الباكر التي شهدت تشكل ضباب كثيف على الشوارع الداخلية والخارجية في إمارة دبي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد موضوع طريق الموت.. محمد موسى يشيد بموقع صدى البلد| شاهد

غُرزة وميدالية وعداد 160 كم/س.. 10 أسباب وراء حوادث السيارات على الطرق

الداخلية: ضبط 4098 مخالفة مرورية على الطرق خلال 24 ساعة

احذر.. الإرهاق أثناء قيادة السيارة يهدد حياتك

بعدة لغات.. شرطة أبوظبي تطلق تحذيرا شديد اللهجة لقائدي المركبات

غدا.. تطبيق رسوم "درب أبوظبي".. تفاصيل

ترشيحاتنا

معلومات صادمة عن السلالة الجديدة لـ كورونا وأصل ظهورها

موعد مباراة الأهلي والدحيل في كأس العالم للأندية

مواصفات سيارات الإحلال والتجديد للملاكي المرحلة الأولى 2021.. صور

أول تعليق من بايرن ميونخ على قرعة كأس العالم للأندية بعد احتمالية ملاقاة الأهلي

تعرف على منافس الأهلي في كأس العالم للأندية

خاص| أغنى شاب في مصر يكشف عن أغلى سيارة وطائرة قادهما وحب حياته

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش بس قعدة المكتب.. إليك أسباب انحناء العمود الفقري

بجاكيت لامع.. ريهام أيمن بإطلالة تخطف الأنظار

تعرف على أسعار رينو داستر 2021 الأخيرة فى مصر .. صور