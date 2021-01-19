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رياضة

أشرف قاسم: سعيد بالفوز والزمالك أهدر العديد من الفرص

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 07:18 م
مباراة الزمالك والجونة
مباراة الزمالك والجونة
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عبر أشرف قاسم المشرف على الكرة بنادي الزمالك عن سعادته بالفوز على الجونة بهدف دون رد في الجولة الثامنة لمسابقة الدوري.

 وأكد أشرف قاسم في تصريحات عقب انتهاء المباراة  أن المباراة كانت صعبة جدا والمنافس فريق قوي.

وتابع :" الزمالك كان لديه هدف واضح وهو الفوز من أجل تصدر الدوري الممتاز".


وشدد على أن الزمالك أهدر العديد من الفرص للتهديف، ولكنه لم يكن قلقا من إهدار الفرص، مضيفا أن الزمالك قدم مباراة متوازنة.


وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فوزًا هامًا على الجونة بهدف نظيف في اللقاء الذي جمعهما على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز.

بدأ اللقاء بضغط هجومي من لاعبي الجونة على مرمي شباك أبو جبل من أجل إحراز الهدف الأول وتمكن لاعبو الزمالك من التصدي لكافة الهجمات والعودة سريعا وإحراز هدف التقدم في الدقيقة "10"، من عمر اللقاء .

وفي الدقيقة "10"، تمكن يوسف أوباما من إحراز الهدف الأول في شباك الجونة  من خلال تمريرة رائعة من إمام عاشور ليتمكن من تسديدها بقوة من خارج منطقة الجزاء لتسكن الشباك بكل سهولة. 

وأشهر حكم اللقاء بطاقة صفراء ليوسف أوباما لاعب الزمالك بعد تدخل عنيف على أقدام محمد نجيب.

وفي الدقيقة "21"،  تمكن أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك من الانفراد بحارس مرمي الجونة ليقوم بتسديد كرة قوية من يمين منطقة الجزاء أبعدها الحارس إسلام طارق ببراعة على مرماه.

وشهدت أحداث الشوط الثاني من المباراة ضغطا هجوميا من لاعبي الجونة من أجل إحراز هدف التعادل في شباك الزمالك.

وفي الدقيقة "54"، أهدر أشرف بن شرقي فرصة حقيقية من خلال انفراد تام بالمرمى ولكنه فضل تمرير الكرة إلى يوسف أوباما داخل منطقة الجزاء ولكن الأخير سقط وحكم اللقاء لم يحتسب شيء.

وأجرى البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى لفريق الزمالك، التبديل الأول أمام الجونة بخروج المغربى أشرف بن شرقى ونزول مصطفى محمد فى الدقيقة 63 من عمر المباراة 

وفي الدقيقة "81" أجري جايمي باتشيكو التبديل الثاني بخروج شيكابالا ونزول عبد الله جمعة  وتواجد فرجاني ساسي بدلا من يوسف أوباما.

وتمكن الزمالك من احتلال صدارة الدوري المصري  المرز الأول برصيد "19" نقطة بينما يتواجد الجونة في المركز الثالث برصيد "15" نقطة من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز .

وخاض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى : محمد أبو جبل

خط الدفاع : حازم إمام - محمود الونش - محمد عبد الغني - أحمد فتوح 

خط الوسط : طارق حامد - إمام  عاشور - أحمد سيد زيزو - يوسف  أوباما – محمود شيكابالا

خط الهجوم : أشرف بن شرقي

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من محمد عواد وحسام عبد المجيد وحمزة المثلوثي وعبد الله جمعة وفرجاني ساسي ومحمد أوناجم وأسامة فيصل وحسين فيصل ومصطفى محمد.

بينما خاض الجونة المباراة بتشكيل مكون من :-
حراسة المرمى : إسلام طارق

خط الدفاع : محمد يكن – لؤي وائل – محمد نجيب - جوناثان نجويم 

خط الوسط : ناصر ناصر - سيرج أكا - ألان كيامبادي – إسلام عبد النعيم – أحمد حمدي

خط الهجوم : خالد الطيب
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