أشرف قاسم: سعيد بالفوز والزمالك أهدر العديد من الفرص

عبر أشرف قاسم المشرف على الكرة بنادي الزمالك عن سعادته بالفوز على الجونة بهدف دون رد في الجولة الثامنة لمسابقة الدوري.





وأكد أشرف قاسم في تصريحات عقب انتهاء المباراة أن المباراة كانت صعبة جدا والمنافس فريق قوي.





وتابع :" الزمالك كان لديه هدف واضح وهو الفوز من أجل تصدر الدوري الممتاز".









وشدد على أن الزمالك أهدر العديد من الفرص للتهديف، ولكنه لم يكن قلقا من إهدار الفرص، مضيفا أن الزمالك قدم مباراة متوازنة.









و حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فوزًا هامًا على الجونة بهدف نظيف في اللقاء الذي جمعهما على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز.



