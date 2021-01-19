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فن

خرج جنبي 6 حالات متوفية.. المخرج مرقس عادل يروى قصته مع فيروس كورونا

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 07:36 م
صدى البلد
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محمد نحلة

كشف المخرج مرقس عادل تطورات حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا خلال الفترة الماضية


وكتب عبر حسابه على "فيسبوك" الحمدلله انا خرجت من المستشفي من كام يوم و في البيت ( لسة علي جهاز الاكسجين بس نشكر ربنا )، الموضوع كان كبير معايا حبتين انا كنت من ال ٢٠٪؜ اللي بيحتاجو رعاية طبية ( مش كل الناس كدة متقلقوش بس خلو بالكم ).


 وتابع:"انا فرحان اوي بالتجربة دي لحد اخرها محبتكم و قلقكم عليا عندي كبير اوي واحد واحد و واحدة واحدة شكرا من كل قلبي حقيقي علي المحبة اغلي شيء في الحياة و انقي مشاعر هي المحبة


وأضاف:"التجربة بتعلم كتير اوي و بتغير و بتعيد ترتيب الاولويات و بتفرق في عمرك و بتغير منظورك للحياة بكل تفاصيلها و خصوصا في الناس، بتقَدر و بتتعلم و بترتب، الموت قريب جدا، السن مبيفرقش ولا الصحةً، وأنا في العناية خرج جنبي ٦ أشخاص لحالات متوفين اهاليهم كانوا يزوروهم في الزيارة مع اهلي، و فيهم حالات كانت اقل من حالتي، الاحباب هم الباقيين ركزو معاهم اوي، الالم و الوجع اللي مريت بيهم ١٤ يوم رعاية و الاكسجين مش بيتحسن كان فيهم مفاهيم كتير


خرج جنبي 6 حالات متوفية.. المخرج مرقس عادل يروى قصته مع فيروس كورونا
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