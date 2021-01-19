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منوعات

سيكوباتي تصاعدي.. التحليل النفسي لنصاب انتحل صفة ضابط 40 عاما بالجيزة

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 11:09 م
صدى البلد
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أحمد شريف

 39 عام من الخداع والكذب ارتدى فيها الزي العسكري بشكل يومي ليتباها أمام  أولاده وزوجته برتبته العسكرية التي منحها لنفسه، ليدعي كذبا بأنها ضابطا ذات شأن ويصنع لنفسه هيبة وهالة وهمية من خلال زي عسكري و كارنيهات مزورة، ليقع بد 4 عقود من الزمن في شر أعماله و يقبض عليه بتهمة التزوير وانتحال صفة عسكرية.


"نصاب الجيزة" لقب تداوله رواد مواقع التواصل الإجتماعي على منتحل صفة ضابط ظل يرقي نفسه لرتبة لواء، ليستغل منصبه المزيف ويقوم بعمليات نصب واحتيال استطاع من خلالها تكوين ثروة طائلة مكنته من بناء فيلا بأحد المناطق الراقية.


ادعى المتهم خلال مواجهته باتهاماته أمام النيابة  العامة، بأنه ظل  يتظاهر بأنه ضابط أمام زوجته و أولاده لمدة قربة ال32 عام، حيث  تقدم الى زوجته وهو برتبة  نقيب ليرقي نفسه حتى رتبة لواء  في حين ظلت زوجته وأولاده مخدوعين لعشرات السنين في صدمة عمرهم بعد أن قبض عليه بتهمة النصب والاحتيال.


وليحبك "نصاب الجيزة " خدعته زور كارنيهات وحمل مسدس صوت مرتديا  زي عسكري برتبة عالية، ليتمكن من النصب على ضحايا وخداع أسرته التي وقعت في فخ اعمل اختياره ونصبه 


المعاناة من مرض السيكوباتية، هو التحليل النفسي الذي وصف به  الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسى بالإكاديمية الطبية العسكرية، على نصاب الجيزة  الذي ظل تظاهر بأنه ضابط ل4 عقود من الزمن.


ويوضح  استشاري الطب النفسى بالإكاديمية الطبية العسكرية، أن  الملقب بناصب الجيزة سيكوباتي  تصاعد، حيث ينطبق عليه هذا المرض النفسي وذلك لتمكنه من إخفاء هويته لفترة من الزمن والاحتيال على من حوله بما فيهم أولاده وزوجته.


ويشير الدكتور "جمال فرويز"،  إلى أن الإنسان السيكوباتي يصعب اكتشافها لكونه حذر و دقيق للغاية  في كل تصرفاته، لافتا الشخصية السيكوباتية تتميز بالاحتيال والنصب وهذه الشخصية تكون خطيرة على المجتمع وتصنيفها النفسي لا يعفيه من إدانته بجرائم احتياله ونصله.

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