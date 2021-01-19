نائب: هناك شبهات إهدار مال عام وفساد كبيرة في أحد الفنادق الشهيرة

كشف الدكتور نادر مصطفى وكيل لجنة الثقافة والإعلام لمجلس النواب، عن أن في شبهات إهدار مال عام وفساد كبيرة في ملف أحد الفنادق الشهيرة.





وأضاف مصطفى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن وزير الدولة للإعلام لم يفعل شيء في مخالفات الشركة المالكة للفندق، متابعا أنه وجهت 5 اتهامات لـ وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل.





وأكد الدكتور نادر مصطفى وكيل لجنة الثقافة والإعلام لمجلس النواب، أن وزير الدولة للإعلام أنضم للإعلام المعادي في أحدى التصريحات والتي حملت موقف غريب.









وقال الدكتور نادر مصطفى وكيل لجنة الثقافة والإعلام لمجلس النواب، إن النواب طالبوا وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل رد جميعه الأموال التي تقاضاها من رئاسته لمدينة الإنتاج الإعلامي.





وأضاف مصطفى، أن وزير الأعلام خالف الدستور بالجمع بين منصبين في الحكومة ورئاسته مدينة الإنتاج الإعلامي.





وكشف وكيل لجنة الثقافة والإعلام لمجلس النواب، عن أن وزير الإعلام رفع راتبه إلى 100 ألف جنيه شهريا، ووصل المقابل في الجلسة 6 ألف جنيه للأعضاء والمكافأة زادت إلى 20 ألف جنيه، متابعا أنه أسامة هيكل قام بزيادة مرتبه ليصل إلى 100 ألف جنيه شهريا.





وتابع أن وزير الإعلام أجرى تباعد غير مسبوق بين وزارته والصحفيين والإعلاميين، مشيرا إلى أن أسامة هيكل صنع أجواء مشحونة في منظومة الإعلام.



