بعد 5 أيام من طرحها.. أغنية ليه لـ محمد فؤاد تقترب من مليون مشاهدة

أقتربت أغنية «ليه» للفنان محمد فؤاد من تحقيق مليون مشاهدة بعد 5 أيام من طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.
أغنية «ليه» لـ محمد فؤاد، من كلمات: أسامة محرز، وألحان: محمد خلف، وتوزيع وميكس وماستر: أحمد عبد السلام.
وتقول كلمات الأغنية:
ليه؟
يوميها لما جه قالي نبعد قولت أه وساعتها ليه ما حاولتش أتفاهم معاه
ما اعرفش إيه اللي ماخلانيش اصبر عليه فات علي بعاده ايام و تعباني الحياة
زي اللي كان عايش في حلم و منه تاه مش قد بُعده وافقته ليه و عاندته ليه؟
و إزاي أنا علي طول كدا سيبته..أهو خسرته بتيجي سيرته أبوس صورته وأبكي عليه
كان الفنان محمد فؤاد، طرح قبل أيام أغنية «الحفلة» وهي من كلمات: دبل زوكش، وألحان: علاء فيفتى.