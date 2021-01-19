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فن

بعد 5 أيام من طرحها.. أغنية ليه لـ محمد فؤاد تقترب من مليون مشاهدة

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 08:30 م
صدى البلد
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محمد نحلة

أقتربت  أغنية «ليه» للفنان محمد فؤاد من  تحقيق مليون مشاهدة بعد 5 أيام من طرحها  عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.


أغنية «ليه» لـ محمد فؤاد، من كلمات: أسامة محرز، وألحان: محمد خلف، وتوزيع وميكس وماستر: أحمد عبد السلام.


وتقول كلمات الأغنية:

ليه؟

يوميها لما جه قالي نبعد قولت أه وساعتها ليه ما حاولتش أتفاهم معاه

ما اعرفش إيه اللي ماخلانيش اصبر عليه  فات علي بعاده ايام و تعباني الحياة

زي اللي كان عايش في حلم و منه تاه  مش قد بُعده وافقته ليه و عاندته ليه؟

و إزاي أنا علي طول كدا سيبته..أهو خسرته بتيجي سيرته أبوس صورته وأبكي عليه


كان الفنان محمد فؤاد، طرح قبل أيام أغنية «الحفلة» وهي من كلمات: دبل زوكش، وألحان: علاء فيفتى.

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