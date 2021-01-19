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تامر أمين يطالب الأهلي بضم نجم من الزمالك للمشاركة معه في مونديال الأندية

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 08:40 م
الإعلامي تامر أمين
الإعلامي تامر أمين
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البهي عمرو
قال الإعلامي تامر أمين، إن فريق الدحيل القطري الذي سيواجه الأهلي يوم 4 فبراير فى افتتاح مونديال الأندية سيكون قويًا، موضحًا أن الدحيل فريق يشبه بيراميدز ولكن على مستوى أعلى.

وأضاف "أمين"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، أن الدحيل قام بضم بعض اللاعبين لـ المشاركة معه فى بطولة مونديال الأندية.

ولفت إلى أن الأهلى من الممكن أن يتعاقد مع أى لاعب فى هذه الفترة للمشاركة فى مونديال الأندية.

وأشار إلى أنه يطالب الأهلى بالتفكير فى ضم أى لاعب من فرق كبير لسد العجز والمشكلات التى تواجه الأهلى بعد إصابة وليد سليمان.

وأوضح أن الأهلى من الممكن أن يتعاقد مع أى نجم من فريق الزمالك أو أى نجم من الدوري، للمشاركة فقط فى مونديال الأندية وبعد ذلك يعود لفريقه.

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