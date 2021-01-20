ميناء قديم ومراكب بدائية.. أسباب قلة الأسماك البحرية في مطروح.. شاهد

يعتمد مواطنو محافظة مطروح على أسماك المزارع، فى طعامهم بسبب ارتفاع أسعار الأسماك من ناحية وقلة المعروض من ناحية أخرى بسبب عدم استخدام التكنولوجيا الحديثة فى الصيد . أسعارالأسماك





محافظة مطروح تمتلك أكبر مساحة شاطئية مصر علي ساحل البحر المتوسط ولا يوجد بها الى ميناء قديم لصيد الأسماك بمدينة مرسى مطروح وعدد من المراكب البدائية مقارنة بمثلها فى دول العالم .





ويرى أهالي مطروح أنه إذا تم التركيز على هذه الصناعة ودعمها بالتكنولوجيا الحديثة فى العالم فانه سيكون لها مردود كبير فى توفير مصدر للحوم البحرية باسعار منخفضة ويمكن الاستفادة منها فى التصنيع وتصديرها للخارج.





يقول علاء على من أهالى مطروح إن مطروح توجد بها مساحة كبيرة من الشواطئ تمتد من مدينة الحمام وحتى السلوم وهى مساحة كبيرة جدا لتوفير كميات كبيرة من الاسماك الا أن الواقع ان هذه المساحة تنتج كميات ضعيفة من الأسماك البحرية .





وأضاف أن هذه المساحة يوجد بها ميناء واحد للصيد بمدينة مرسى مطروح ويحتوى على عدد ضعيف من مراكب الصيد البدائية مقارنة بمثلها فى دول العالم .





وتساءل: هل من المعقول أن يكون اعتماد أكبر محافظة ساحلية بمصر علي أسماك المزارع بسبب رخص ثمنها مطالبا بأن يتم منح الصيادين مراكب كقروض ويتم تدريبهم التدريب الكافى حتى يرتفع الإنتاج وتنخفض الاسعار فى الاسواق .





واكد مكاوى محمد من اهالى مطروح على ضرورة الاهتمام بعمليات الصيد من خلال الاهتمام بتطوير وتحديث مراكب الصيد لتوفير الأسماك لأبناء مطروح، خاصة وأن عمليات الصيد مهملة تماما برغم كون المحافظة من أكبر المحافظات المصرية الممتدة على الشواطئ حيث إنها تمتد لـ 460 كيلو شواطئ على ساحل البحر المتوسط.





واضاف ان صيد الأسماك مهنة يتوارثها الأجيال بمطروح فهى محببة لكافة الفئات العمرية الذين يذهبون الى الشواطئ لصيد الاسماك اما بالبوصة أو مهنة الصيد او بالتقسيط على المراكب بخلاف الصيادين الذين يعتمدون على الصيد بالمراكب .





وأرجع السبب في ارتفاع أسعار الأسماك البحرية فى أسواق مطروح لقلة المعروض منها بسبب ضعف إنتاج بالاضافة الى بيع الأسماك للمحافظات الاخرى مشيرا ان مواطنى مطروح يعتمدون على أسماك المزارع التى تأتى من المحافظات الأخرى في طعامهم لمناسبة اسعارها دخل المواطنين مقارنة بالأسماك البحرية .





وأشار إلى ان أسعار أسماك المزارع بمطروح تتراوح بين 40 و70 جنيها لأسماك البورى وبين 25 و45 لأسماك البلطى بينما تبلغ أسعار الأسماك البلاميطة المثلجة 40 جنية بينما تتراوح أسعار الأسماك البحرية من 80 الى 250 جنيها للكيلو من الاسماك بانواعها كالبوري البحرى والوقار والشراغيش والدنيس والبربون والقاروس والمرجان والإنش، والخضر والمكرونة والسدين والتونة والمغازل





وقال سعيد عبد الله من اهالى مطروح إنه يجب أن تكون هناك مراقبة كاملة علي المراكب بحظر نقل الأسماك للمحافظات الاخرى الا بعد تحقيق الإكتفاء للاسواق بمطروح مع دعم الأسماك والمراقبة علي أسعار بيعها حتى تنخفض الأسعار ويتمكن المواطنون من الشراء .





وطالب ان يكون هناك توسع في عمل مزارع بحرية طبيعية بالاضافة الي متابعة و تحريم صيد أسماك الزريعة مع متابعة الشباك التي تصطاد الأسماك الصغيرة مما يتسبب في نقص الأسماك.