بتكلفة 15 مليون جنيه.. تفاصيل تطوير شاطئ روميل قبلة السياح وممشى الأحباب بمطروح

يعد شاطئ روميل بمحافظة مطروح احد اهم شواطئ محافظة مطروح والتى تستقبل الاف المصطافين خلال موسم الصيف نظرا لما يتمتع به من مقومات طبيعية وسياحية وشهره بين زوار المحافظة .





ونظرا لاهمية هذا الشاطئ فقد قامت محافظة مطروح باعمال تطوير للشاطئ لاعادة بريقة بالشكل الجمالى مع زيادة الخدمات المقدمة لروادة بما يليق بمحافظة مطروح كإحدى المحافظات السياحية، والتأكيد على مكانتها على خريطة السياحة العالمية.









وقال سلومة على من اهالى مطروح ان شاطئ روميل يعد احد اهم معالم المحافظة مع استقبالة لاعداد كبيرة من المصطافين ومواطنى المحافظة خلال موسم الصيف لافتا انه منذ ان كان صغير وله ذكريات فى هذا الشاطئ الذى كان يذهب الية وجميع افراد الاسرة كل يوم جمعة ونلعب ونجرى ونعوم .









واضاف ان حتى الان اقوم بتجميع اسرتى ونزور الشاطئ لافتا حتى فى الشتاء نقوم بعمل زردة لنقضى اليوم على شاطئ روميل ونطهو الطعام على الشاطئ مع الاستمتاع بروعة المياه .









واشار ان اعمال التجميل التى تمت بشاطئ روميل اضافت جمال الى الشاطئ وسهلت وصول المصطافين الى الى الشاطئ دون معاناة مع اقامة خدمات بتطوير دورات المياه بالشاطى واقامة ملاعب للترفية على زوةرا المحافظة .





وقال محمد الهوارى من محافظة الاسكندرية ان شاطئ روميل لا يكتسب شهرتة من الشاطئ فقط ولكن من وجود متحف روميل الذى يعد من المعالم العالمية .





واضاف الى ان مطروح رغم عدم وجود نزول فى البحر العام الماضى بسبب اجراءات الدولة الاحترازية والوقائية الا ان المسئولين حرصوا على استمرار اعمال التجميل لتكون مطروح مستعدة وفى ابهى صوروها امام زوارها .





واشارت الدكتورة دينا الدسوقى نائب محافظ مطروح ان شاطئ روميل وجة سياحية هامة بالمحافظة تستقبل اعداد كبيرة كل صيف وفى الشتاء نظرا لانه آمن على الأطفال ، فضلًا عن وجود مساحة كبيرة وسط الشاطئ للعب على الرمال.





واضافت أن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وضع اعمال تطوير الشاطئ من اولى اهتمامتة كاحد المعالم السياحية بالمحافظة لافته ان جميع العاملين فى الشاطىء يشعرون بالسعادة، بعد انتهاء أعمال التطوير ، لتوفير جميع الخدمات التي يحتاجها المصطافون، خلال تواجدهم على البحر على مدار اليوم.





واشارت ان مطروح تضم العديد من الشواطئ ذات الشهرة العالمية روميل وعجيبة والغرام والابيض لافته ان هذه الشواطئ تستقبل اعداد كبيرة من زوار المحافظة لذلك تم العمل على تطويرها بالشكل اللائق امام زوار المحافظة .





وقال محافظ مطروح، اللواء خالد شعيب ، إن أعمال التطوير تأتي ضمن خطة المحافظة لتطوير جميع المناطق السياحية والشواطئ، بما يليق بمحافظة مطروح كإحدى المحافظات السياحية، والتأكيد على مكانتها على خريطة السياحة العالمية.





وأضاف أن تطوير شاطئ روميل يتضمن إنشاء كافتريات حديثة على أحدث طراز سياحي، يتماشى مع طبيعة الشاطئ، ودورات مياه للرجال والنساء، وملعب للكرة الشاطئية، وممشى للمصطافين، بالإضافة إلى تطوير بوابة الشاطئ، وساحة انتظار السيارات ودورات المياه واللاند سكيب وإضافة مساحات خضراء، ليكون الشكل الجمالي على هيئة شعار المحافظة وهو الغزالة وكذلك عمل لسان سياحي يمر أسفله فتحات للتغيير والتجديد المستمر لمياه البحيرة مع اتصالها بمياه البحر بتكلفة أجمالية بلغت 15 مليون جنيه.





واشار ان أعمال تطوير شاطىء روميل تم تنفيذها تحت إشراف مديرية الإسكان والمرافق بالمحافظة، بأسلوب حضاري يواكب حركة السياحة المحلية والأجنبية التي تستقبلها مطروح.



