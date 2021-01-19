خبير تربوي: دمج امتحانات الفصلين لا تتناسب مع طبيعة العملية التعليمية في مصر

قال الدكتور محمد فتح الله الخبير التربوي ، أن فكرة دمج امتحانات الفصلين لهذا العام ، لا تتناسب مع طبيعة العملية التعليمية في المدارس والجامعات المصرية .





وأوضح خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" ، أن الطالب لا يستوعب مقررات الفصل الدراسي السابق ، فهو ينسي هذه المقررات بمجرد انتهاء الامتحان .





وأضاف "فتح الله" أن الطالب يجب أن يعتمد على الفهم وليس حفظ المقررات الدراسية التي يتم طرحها له ، لكي يضعها في ورقة الإجابة ، ثم يتناسها بمجرد انتهاء الامتحان .





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وتابع «هذا الأسلوب غير مناسب مع طبيعة الطلاب في المدارس والجامعات ، لكن الممكن إجراء الامتحان لكل فصل على حدة ولكن وفقًا لامكانياته ومرحلته الدراسية» .





وكان الدكتور محمد فتح الله قد أوضح أنه يجب النظر لطلاب كل مرحلة ، وكذلك خبراتهم ومدى تفاعلهم على المنصات التعليمية ، عند إجراء الامتحانات فطلاب المراحل الابتدائية والإعدادية ، ليست لديهم نفس خبرات طلاب الشهادة الثانوية والمرحلة الجامعية .





ويرجع ذلك إلى طبيعة مقررات كل مرحلة وأعداء طلابها ، وكذلك الإمكانيات المتاحة لهم ومدى تأهيلهم وتعاملهم على المنصات الالكترونية.