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تعليم

خبير تربوي: دمج امتحانات الفصلين لا تتناسب مع طبيعة العملية التعليمية في مصر

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 09:20 م
طلاب - صورة أرشيفية
طلاب - صورة أرشيفية
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أحمد الشاهد
قال الدكتور محمد فتح الله الخبير التربوي ، أن فكرة دمج امتحانات الفصلين لهذا العام ، لا تتناسب مع طبيعة العملية التعليمية في المدارس والجامعات المصرية .

وأوضح خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" ، أن الطالب لا يستوعب مقررات الفصل الدراسي السابق ، فهو  ينسي هذه المقررات بمجرد انتهاء الامتحان .

وأضاف "فتح الله" أن الطالب يجب أن يعتمد على الفهم وليس حفظ المقررات الدراسية التي يتم طرحها له ، لكي يضعها في ورقة الإجابة ، ثم يتناسها بمجرد انتهاء الامتحان .

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 وتابع «هذا الأسلوب غير مناسب مع طبيعة الطلاب في المدارس والجامعات ، لكن الممكن إجراء الامتحان لكل فصل على حدة ولكن وفقًا لامكانياته ومرحلته الدراسية» .

وكان الدكتور محمد فتح الله قد أوضح أنه يجب النظر لطلاب كل مرحلة ، وكذلك خبراتهم ومدى تفاعلهم على المنصات التعليمية ، عند إجراء الامتحانات فطلاب المراحل الابتدائية والإعدادية ، ليست لديهم نفس خبرات طلاب الشهادة الثانوية والمرحلة الجامعية .

ويرجع ذلك إلى طبيعة مقررات كل مرحلة وأعداء طلابها ، وكذلك الإمكانيات المتاحة لهم ومدى تأهيلهم وتعاملهم على المنصات الالكترونية.
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