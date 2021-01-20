نائبة وزير السياحة: «شتي في مصر» قليلة التكلفة وتدعم الطيران والفنادق

أكدت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، أن مبادرة "شتي في مصر" تستهدف الأفراد والأسرة الذين اعتادوا السفر لقضاء إجازة الشتاء في الخارج ومنعهم إغلاق كورونا، قائلة: "عايزين نشجع الأسر اللي مكنتش بتسافر أنها تشوف آثار بلدها وتتمتع برحلة سياحية".





وأشارت غادة شلبي، في لقاء عبر الفيديو كونفرانس ببرنامج "حديث القاهرة"، على قناة القاهرة والناس، إلى أن الوزارة تستهدف أيضًا الأسر والأفراد الباحثين عن إجازة آمنة وسط انتشار كورونا وبسبب قلة التكلفة ودعم الطيران والفنادق.





وتابعت: "ننتهز فرصة إجازة منتصف العام وتذكرة الطيران إلى الأقصر 1500 جنيه والأسعار في الفنادق مُنخفضة"، لافتة إلى أن الفنادق تطبق إجراءات احترازية للوقاية من كورونا وحصلت على شهادات صحية بدعم من السياحة والآثار ووزارة الصحة والعاملين في الفنادق مدربين على التعامل مع الظروف الجديدة.