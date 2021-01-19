المنشآت الفندقية: السياحة الداخلية شريان الحياة لقطاع الفنادق.. فيديو

أكد بيتر ناثان عضو مجلس ادارة غرفة المنشأت الفندقية أن مبادرة "شتي في مصر" هي مبادرة أطلقتها وزارة السياحة والاثار بالتعاون مه وزارة الطيران المدني بالتعاون مع غرفة المنشأت الفندقية والتي من خلالها تعمل على تشجيع السياحة الفندقية والسياحة الداخلية.





أضاف ناثان خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كلمة أخيرة عبر فضائية أون أن السياحة الداخلية تعد شريان الحياه لقطاع الفنادق مشيرة إلى أنه بسبب جائحة كورونا أغلقت الدول السفر.





وتابع ضو مجلس ادارة غرفة المنشأت الفندقية أن سعر تذكرة الطيران 1500 إلى 2000 جنيه ذهاب وعودة مؤكدا أن أن هذه المبادرة بدأت منذ يوم 15 يناير وتستمر حتى يوم 28 فبراير في المحافظات السياحية وهذا لتشجيع السياحة الداخلية .





وأشار ناثان إلى أن ان سعر الفرد فى الغرفة المزدوجة يبدأ من 300 جنيه في الفنادق الـ3 نجوم بحد أقصى 750 جنيها للفرد وهذا السعر يشمل الخدمة والوجبات والضريبة أثناء فترة الإقامة في الفنادق الـ3 نجوم .