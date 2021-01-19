ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مرشح بايدن للخارجية: حل الدولتين هو السبيل لحل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 10:36 م
صدى البلد
Advertisements
قسم الخارجي
أكد مرشح الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، لمنصب وزارة الخارجية انتوني بلنكن، أن حل الدولتين هو السبيل لضمان مستقبل إسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية ومنح الفلسطينيين الدولة التي يحق لهم الحصول عليها. 

وقال في كلمته أمام مجلس الشيوخ الأمريكي، "حل الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين ينطوي على تحديات كبيرة حاليا ومن الصعب توقع فرص في المدى القريب لذلك". 

وقال "انتوني بلنكن"، مرشح الرئيس الأمريكي المنتخب "جو بايدن" لوزارة الخارجية، إن إدارة الرئيس الجديد ستعمل على البناء على اتفاقات السلام بين إسرائيل والدول العربية مؤخرًا.

وأضاف "ينبغي أن أصفق لما حققته إدارة ترامب بشأن الاتفاقات الإبراهيمية، وجعلت إسرائيل أكثر أمنا والمنطقة أكثر أمنا". 

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بزوغ تاريخ لأمريكا جديد.. اليهود وإسرائيل

بومبيو يعلن بدء إجراءات تسليم السلطة لوزير خارجية بايدن

بعد سنوات ترامب العجاف.. هل تحمل رئاسة بايدن بارقة أمل للفلسطينيين؟

إشارات متناقضة| ما موقف بايدن من القضية الفلسطينية؟ الرئيس الأمريكي المنتخب يؤكد التزامه بأمن إسرائيل.. ووعود بالتخلي عن سياسات ترامب المتحيزة

إيران أكبر خطر .. بايدن يواجه تحديات وفرصًا في الشرق الأوسط

بزوع تاريخ لأمريكا جديد .. النخبة الملونة

ترشيحاتنا

بشأن العودة للدراسة حضوريا.. بيان مهم من وزارة التعليم السعودية

اللجنة الطبية لمونديال اليد: 1655 تحليل pcr كورونا للمشاركين خلال 24 ساعة

أحمد سليمان يكشف موقفه من الترشح لرئاسة الزمالك ..فيديو

سميرة عبد العزيز: سبب غريب وراء صداقتي بـ فاتن حمامة

بعد تناولهن «تورتة جنسية».. سيدات الجزيرة يواجهن الحبس سنة و300 جنيه غرامة

في عيد ميلادها الـ 41.. إطلالات جريئة لـ مي عز الدين تبرز أنوثتها

Advertisements

موعد مباراة الأهلي والدحيل في كأس العالم للأندية

عاجل.. رئيس النواب يخرج محمد عبد العليم داوود من القاعة ويحيله لهيئة المكتب

خاص.. إجراء جديد من الأهلي ضد إيقاف محمد الشناوي 4 مباريات.. تفاصيل

بعد تناولهن «تورتة جنسية».. سيدات الجزيرة يواجهن الحبس سنة و300 جنيه غرامة

مصور وناشر «تورتة الجزيرة الجنسية» يواجه الحبس 3 سنوات

كارثة .. رئيس مدينة العياط يفتتح ملعبا خاصا وسط غياب للإجراءات الاحترازية .. شاهد

اعتبروها بنتكم أو أختكم.. شقيق فتاة متغيبة يناشد المواطنين بالبحث عنها ويرصد مكافأة مالية

بشأن العودة للدراسة حضوريا.. بيان مهم من وزارة التعليم السعودية

تم طرده من الجلسة.. مصير النائب محمد عبد العليم داود بعد إحالته إلى هيئة مكتب النواب

ناس مبيطمرش فيها.. الحضري يرد على محمد فضل بـ عنف

أغنى شاب في مصر يروي تفاصيل محاولة سرقته بالإكراه على كورنيش النيل

رئيس نادي الجزيرة تعليقا على واقعة تورتة الأعضاء التناسلية: هنحاسب اللي نشر الصور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها الـ 41.. إطلالات جريئة لـ مي عز الدين تبرز أنوثتها

فى عيد ميلادها الـ41.. أجرا فساتين مي عز الدين تكشف عن قوامها المنحوت

بعد تعرضها للتنمر.. 10 صور تكشف جمال وأنوثة ابنة عمرو دياب