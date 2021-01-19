ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

تنشيط السياحة تهدي الفرق الرياضية المشاركة فى بطولة العالم لكرة اليد للرجال هدايا تذكارية

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 10:46 م
صدى البلد
Advertisements
محمد الاسكندرانى
قامت الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بتوزيع الهدايا التذكارية والمواد الدعائية عن المقاصد السياحية والأثرية المصرية على أعضاء الفرق المشاركة في البطولة.

جاء ذلك في إطار مشاركة وزارة السياحة والآثار في بطولة العالم لكرة اليد للرجال ٢٠٢١ والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من ١٣ وحتى ٣١ يناير الجاري، واستغلال هذا الحدث الهام للترويج للسياحة المصرية.

ومن جانبه، أشار المهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، إلى قيام الهيئة بتقديم هدايا رمزية وتذكارية تحمل شعار مصر للفرق الرياضية المشاركة في البطولة والأجهزة الفنية والإدارية المصاحبة للفرق ترحيبًا بهم علي أرض مصر.

 وأضاف أنه تم ارسال هذه الهدايا إلى الفندق الذي يقيمون به مع اتباع كافة الاجرءات الاحترازية المتبعة مع الفرق .

كما أكد على حرص الوزارة على استغلال مثل هذه الأحداث والفعاليات للترويج للمقاصد السياحية والأثرية المصرية وإرسال صورة إيجابية عن مصر في الخارج وعن قدرتها على تنظيم مثل هذه الأحداث والفعاليات الكبرى.

وفي سياق متصل، زار اليوم الثلاثاء أعضاء المنتخب الفرنسي لكرة اليد المشارك في هذه البطولة منطقة أهرامات الجيزة وأبو الهول والبانوراما، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية المقررة من قبل الاتحاد الدولى لكرة اليد لأعضاء الفرق المشاركة وتلك الخاصة بزيارة المواقع والمتاحف الأثرية في مصر. 

جدير بالذكر أن أعضاء منتخبي سويسرا، واليابان لكرة اليد والمشاركين في البطولة كانوا قد زاروا منطقة آثار الهرم.

تنشيط السياحة تهدي الفرق الرياضية المشاركة فى بطولة العالم لكرة اليد للرجال هدايا تذكارية
تنشيط السياحة تهدي الفرق الرياضية المشاركة فى بطولة العالم لكرة اليد للرجال هدايا تذكارية
تنشيط السياحة تهدي الفرق الرياضية المشاركة فى بطولة العالم لكرة اليد للرجال هدايا تذكارية
تنشيط السياحة تهدي الفرق الرياضية المشاركة فى بطولة العالم لكرة اليد للرجال هدايا تذكارية
تنشيط السياحة تهدي الفرق الرياضية المشاركة فى بطولة العالم لكرة اليد للرجال هدايا تذكارية
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

"العناني" يبحث سبل التعاون للترويج للنسخة الـ 27 لبطولة العالم لكرة اليد

وزير السياحة والآثار يبحث سبل التعاون للترويج للنسخة الـ 27 لبطولة العالم لكرة اليد.. العناني: استضافة مصر للبطولة يساهم في زيادة الحركة السياحية الوافدة إليها

رئيس الوزراء يُتابع آخر الاستعدادات لاستضافة مصر بطولة العالم لكرة اليد

تنشيط السياحة تستقبل المنتخب الياباني لكرة اليد.. صور

أول فريق يصل مصر.. المنتخب الياباني لكرة اليد يزور الأهرامات وأبو الهول

العناني يناقش خطة الترويج للسياحة المصرية داخليا وخارجيا

ترشيحاتنا

أغنى شاب في مصر يروي تفاصيل محاولة سرقته بالإكراه على كورنيش النيل

مرصد الأزهر يستنكر تصريحات رئيس أساقفة «أثينا» حول الإسلام

في عيد ميلادها الـ 41.. إطلالات جريئة لـ مي عز الدين تبرز أنوثتها

تامر أمين يطالب الأهلي بضم نجم من الزمالك للمشاركة معه في مونديال الأندية

بعد تناولهن «تورتة جنسية».. سيدات الجزيرة يواجهن الحبس سنة و300 جنيه غرامة

مصر وجعاكم قوى .. أحمد موسى يفتح النار على نيويورك تايمز

Advertisements

موعد مباراة الأهلي والدحيل في كأس العالم للأندية

عاجل.. رئيس النواب يخرج محمد عبد العليم داوود من القاعة ويحيله لهيئة المكتب

خاص.. إجراء جديد من الأهلي ضد إيقاف محمد الشناوي 4 مباريات.. تفاصيل

بعد تناولهن «تورتة جنسية».. سيدات الجزيرة يواجهن الحبس سنة و300 جنيه غرامة

مصور وناشر «تورتة الجزيرة الجنسية» يواجه الحبس 3 سنوات

كارثة .. رئيس مدينة العياط يفتتح ملعبا خاصا وسط غياب للإجراءات الاحترازية .. شاهد

اعتبروها بنتكم أو أختكم.. شقيق فتاة متغيبة يناشد المواطنين بالبحث عنها ويرصد مكافأة مالية

بشأن العودة للدراسة حضوريا.. بيان مهم من وزارة التعليم السعودية

تم طرده من الجلسة.. مصير النائب محمد عبد العليم داود بعد إحالته إلى هيئة مكتب النواب

ناس مبيطمرش فيها.. الحضري يرد على محمد فضل بـ عنف

أغنى شاب في مصر يروي تفاصيل محاولة سرقته بالإكراه على كورنيش النيل

رئيس نادي الجزيرة تعليقا على واقعة تورتة الأعضاء التناسلية: هنحاسب اللي نشر الصور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها الـ 41.. إطلالات جريئة لـ مي عز الدين تبرز أنوثتها

فى عيد ميلادها الـ41.. أجرا فساتين مي عز الدين تكشف عن قوامها المنحوت

بعد تعرضها للتنمر.. 10 صور تكشف جمال وأنوثة ابنة عمرو دياب