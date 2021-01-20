خبير إعلام: الدولة تتجاوز عن الملايين من الدولارات وهو حق أصيل لها

قال الدكتور فتحي شمس الدين، خبير الإعلام الجديد، إن شبكات التواصل الاجتماعي أصبحت مصدر دخل لصانعي المحتوى، لافتًا إلى أن هناك الملايين من الدولارات تتجاوز وتتغافل عنها الدولة المصرية، وهو حق أصيل للدولة.





وأوضح "شمس الدين"، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، أمس الثلاثاء، أنه لابد من تنظيم محتوى شبكات التواصل الاجتماعي، ويجب أن يكون ذلك من أولويات لجنة الإعلام بمجلس النواب.





ولفت إلى أن شبكات التواصل الاجتماعي أصبحت وسيلة إعلامية، ووسيلة اتصال أكثر منها وسيلة إعلام، مشيرًا إلى أنها ستختفي في غضون سنوات قليلة جدًا، وسيصبح الواقع الافتراضي أكثر قوة من استخدام شبكات التواصل الاجتماعي.



