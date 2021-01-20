استغاثة عاجلة.. الحاجة هدى كفيفة تعمل بائعة لإعالة والدها المريض تناشد المسئولين لإنقاذها

محدش يرضيه البهدلة اللي أنا فيها... بهذه الكلمات بدأت الحاجة هدى محمود الشهيرة بعزيزة في سرد قصة كفاحها من أجل لقمة العيش والتي ما أن تراها حتى تشعر أنها تملك قوة خارقة فهمي تصارع مرضها وفقدها للبصر لتوفر متطلباتها هى ووالدها الضرير.





وتقول الحاجة هدى، القاطنة في مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة ، لـ"صدى البلد" ، إنها تضطر للعمل كبائعة في سوق قرية الإبراهيمية بإيتاي البارود لإعالة والدها المريض ولتوفير متطلباتها اليومية من أدوية ومأكل ومصاريف المعيشة.





وأوضحت أن والدتها هى التي كانت تعول المنزل وبوفاتها عام 2006 اضطرت للبحث عن مصدر لكسب العيش فاتجهت للبيع في الأسواق رغم كونها ضريرة لا تبصر.





وكشفت أنها تعاني يوميا في المواصلات أثناء ذهابها للسوق وتتعرض للنصب من بعض الأشخاص، مستغلين إعاقتها ومرضها بالعمود الفقري .





وناشدت المسئولين بمجلس الوزراء ووزارة التضامن بالتدخل لإنقاذ حالتها وهي ووالدها خاصة أنها مريضة سكر تحتاج إلي تدخل جراحي لتثبيت الفقرات.





مطالبة بتوفير مصدر دخل لها للعيش منه وإنقاذ والدها المريض بسيولة الدم والكبد وتضخم بـ الكليتين.





وللتواصل مع الحالة على رقم :

01063768188‪





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