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توك شو

بعد أن قدم اعتذارًا مكتوبًا.. برلماني يعاود هجومه على الفن والفنانين

الأربعاء 20/يناير/2021 - 12:07 ص
البرلمان
البرلمان
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عبد الخالق صلاح
شنَّ البرلماني رياض عبدالستار، هجومًا على بعض الفنانين، الذين وصفهم بتشكيل قيم مُخالفة لعادات المجتمع المصري الأصيلة.

قال "عبدالستار"، في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه يوسف الحسيني عبر فضائية «التليفزيون المصري»، مساء الثلاثاء، إن تاريخ الفن المصري به الجيد والخبيث، مؤكدًا أن الفنانين هم من يشكلون تصرفات المجتمع.

وأكد التأثير الفاعل للفن في المجتمع، متابعًا: «نريد أن نرتقي بالذوق العام، لأنها منظومة متكاملة يجب أن نعمل جميعنا عليها».

وأضاف أنه قدم طلبًا لرئيس مجلس النواب بأنه لا يقصد الإساءة لعامة الفنانين والفنانات، بل للبعض ممن يقدمون أعمالًا لا تتوافق مع معايير المجتمع.

وكان النائب رياض عبدالستار، عضو مجلس النواب، تقدم باعتذار مكتوب لرئيس مجلس النواب حنفي جبالي عن إهانته للفنانين في جلسة أمس، ما أسفر عن تقدم نقيب الفنانين بشكوى للبرلمان.

ووجّه "عبدالستار"، التحية للفن الهادف، قائلًا: "الشعب المصري يقدر الفن الذي يؤثر بالإيجاب على الشعب وتغيير السلوكيات للأفضل".
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