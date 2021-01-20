حسين ياسر يعدد مزايا شقيقه منافس الأهلي في كأس العالم للأندية.. فيديو

كشف حسين ياسر المحمدي لاعب النادي الأهلي والزمالك السابق عن مُشاركة شقيقه أحمد مع الدحيل في بطولة كأس العالم للأندية أمام النادي الأهلي بطل أفريقيا وممثل بلاده وقارته.





وأسفرت قرعة كأس العالم للأندية عن مواجهة الأهلي والدحيل يوم 4 فبراير المُقبل في صراع التأهل إلى نصف النهائي لمواجهة فريق بايرن ميونيخ الألماني بطل أوروبا.





وفي تصريحات لبرنامج "الماتش" قال المحمدي: "شقيقي سيلعب مع الدحيل لأول مرة في المونديال، من مميزاته إجادة إنهاء الهجمات بصورة مميزة، وإرسال الكرات العرضية والطولية، أتمنى أن يقدم أفضل أداء له في البطولة".





وأضاف لاعب مانشستر سيتي السابق :"الفريق القطري سيكون ندًا قويًا للغاية للنادي الأهلي، لديه كتيبة رائعة من المحترفين، من بينهم البرازيلي دودو في الهجوم، كما أنه سيلعب في أرضه، بعد أن حظي بدعم قوي في كل الخطوط وبمدرب خبير مثل صبري لاموشيه".



