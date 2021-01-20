صورة مجند شرطة يحمي طفلاً من الأمطار في مباراة كرة قدم تشعل السوشيال ميديا | شاهد

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة لـ أحد المجندين وهو يُظلّل بالدرع الواقية طفلاً لحمايته من الأمطار في لفتة إنسانية وذلك خلال مباراة لكرة القدم.
وكانت هذه الصورة فى ليبيا لأحد المجندين فى مباراة كرة قدم، وتم تكريمه من العقيد صلاح الخفيفي وقدّم له شهادة تقدير على هذه اللفتة الانسانية .
الإدارة العامة للدعم المركزي #مدير الإدارة العامة للدعم المركزي #العقيد_صلاح_الخفيفي يقدم شهادة تقدير لصاحب الصور التي تصدرت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي له من كل التحيه والتقدير #ادمن #ن_ض_رجب_الحوتيتم النشر بواسطة الادارة العامة للدعم المركزي الصفحه الرسميه المعتمدة في الثلاثاء، ١٩ يناير ٢٠٢١