قبل تنصيب بايدن.. يوتيوب يعاقب ترامب مجددا

قرر موقع يوتيوب تمديد تعليق قناة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب لمدة أسبوع آخر.





وأعلن الموقع المملوك لشركة "جوجل في بيان" أنه تم حظر ترامب من نشر أي مقاطع فيديو جديدة على قناته لمدة 7 أيام أخرى، نظرا لوجود مخاوف بشأن استمرار العنف، وذلك قبل ساعات من حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب.





والأسبوع الماضي، حذف يوتيوب تسجيل فيديو لدونالد ترامب لانتهاكه قواعد الموقع التي تمنع التحريض على العنف، كما قرر منعه من النشر لمدة 7 أيام.





وأكدت المنصة في بيان أنها قامت بتعطيل التعليقات على قناة ترامب لأجل غير مسمى.





يأتي ذلك بعد اتخاذ "فيسبوك" و"تويتر" إجراءات مماثلة بتعليق حسابات ترامب، وذلك عقب اتهامه بتحريض أنصاره على ارتكاب أعمال عنف يوم اقتحام الكونجرس في 6 يناير الجاري.



