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أخبار البلد

«الداخلية» تستقبل وفدًا من الإعلاميين الأفارقة داخل قطاع الإعلام وأكاديمية الشرطة

الأربعاء 20/يناير/2021 - 02:48 ص
الداخلية تستقبل وفدًا
"الداخلية" تستقبل وفدًا من الإعلاميين الأفارقة
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أ ش أ
تفقد وفد من الإعلاميين الأفارقة عددًا من قطاعات وزارة الداخلية واطلعوا على التقنيات الحديثة والإمكانيات المتطورة التي تمتلكها أجهزة الوزارة.

جاء ذلك خلال استقبال وزارة الداخلية ممثلة في (قطاع الإعلام والعلاقات، وأكاديمية الشرطة) لوفد من الإعلاميين الأفارقة؛ وذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى الانفتاح والتواصل مع مسئولي الإعلام بالدول الأفريقية الصديقة.

وتفقد الإعلاميون، الإدارات المختلفة بقطاع الإعلام والعلاقات، واستمعوا إلى شرح حول المهام التي يضطلع بها القطاع، والتي تهدف في المقام الأول إلى تزويد وسائل الإعلام المحلية والأجنبية بالأخبار والمعلومات عن الوضع الأمني بالبلاد في إطار سياسة الوزارة بالتعامل بشفافية مع وسائل الإعلام المختلفة، لحرصها على نقل صورة صحيحة موثقة عن الأحداث الأمنية، وإحاطة الرأي العام علمًا بجهود الوزارة في مجال مختلف المجالات.

كما طالع الوفد التقنيات الحديثة والإمكانيات المتطورة التي تعتمد عليها منظومة الإعلام والعلاقات بالوزارة بهدف تطوير رسالة الإعلام الأمني وإبراز الجهود التي تقوم بها مختلف الأجهزة الأمنية .

وقد أشاد أعضاء الوفد بالمستوى التنظيمي المتطور لقطاع الإعلام والعلاقات وأعربوا عن رغبتهم في الاستفادة من خبراته فيما يتصل برصد وتحليل الأخبار الأمنية المنشورة في وسائل الإعلام المختلفة فضلًا عن كيفية تنفيذ البرامج الإعلامية الهادفة لرفع الوعى الأمني لدى المواطنين.

وخلال زيارتهم لأكاديمية الشرطة، اطلع الوفد الزائر على أساليب التدريب المتطورة التي يوفرها مركز بحوث الشرطة للمتدربين الأفارقة، في شتى مجالات العمل الأمني، كما قاموا بزيارة مكتبة المركز التي تضم العديد من الدراسات الأمنية. 

كما أجرى الوفد جولة تفقدية تضمنت عددًا من المنشآت التدريبية للوقوف على أحدث البرامج والأساليب التي تطبقها أكاديمية الشرطة في مجالات التدريب العملي على مواجهة الجريمة وأساليب حفظ الأمن.
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