هند صبري تخطف أنظار متابعيها في أحدث ظهور.. شاهد

شاركت الفنانة هند صبري جمهورها بعدة صور لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام .

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت التعليقات ما بين: " شو هالجمال - المتواضعة الخلوقة - ما شاء الله".





يُذكر أن هند صبري شاركت في بطولة فيلم "الفيل الأزرق 2" مع الفنان كريم عبد العزيز وخالد الصاوي ونيللي كريم وشيرين رضا من إخراج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد.





وتشارك هند صبري فى دراما رمضان المقبل بمسلسل جديد، بعد غياب ثلاث سنوات عن الدراما، منذ أن قدمت مسلسل "حلاوة الدنيا"، ولم تفصح هند عن تفاصيل المسلسل، ولكنها صرحت باشتياقها الشديد للعودة إلى الدراما.



