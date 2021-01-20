رويترز: ترامب لن يعفو عن نفسه أو أسرته

نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول بالإدارة الأمريكية، قوله: إن الرئيس دونالد ترامب لا يعتزم إصدار قرارات عفو احترازية عن نفسه أو عن أفراد أسرته.





وذكر المسؤول الأمريكي، أن ترامب لن يعفو أيضا عن محاميه رودي جولياني، مثلما أفادت تقارير في وقت سابق.





وأفادت الوكالة بأن ترامب أصدر عفوا رئاسيا عن إليوت برويدي مسؤول جمع التبرعات لحملته الانتخابية.





كما قرر ترامب العفو عن "ستيف بانون" المستشار السابق بالبيت الأبيض.





واتهم ستيف بانون، المستشار السابق لترامب، بـ"الاحتيال" على مئات آلاف المانحين ممن تبرعوا لحملة بناء الجدار العازل على الحدود مع المكسيك، والتي جمعت نحو 25 مليون دولار.



