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داليا أيمن عن مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية: دايما مشرفنا

الأربعاء 20/يناير/2021 - 08:29 ص
الاعلامية داليا أيمن
الاعلامية داليا أيمن
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فرح علاء الخولي
قالت الإعلامية داليا أيمن، إنه بالأمس أجريت قرعة كأس العالم للأندية في مدينة زيورخ السويسرية، ومن المقرر أن تلعب البطولة في قطر خلال الفترة من 4 حتى 11 من فبراير القادم، وذلك بين 6 أندية بعد انسحاب فريق أوكلاند سيتي النيوزلاندي.

وتابعت داليا أيمن، خلال حوارها في برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة "صدى البلد"، انه من الـ 6 أندية مشاركة النادي الأهلي بطل مصر وافريقيا، معقبة: "الاهلي دايما مشرفنا"، وحصل الأهلى على اللقب بعد فوزه على نادي الزمالك في نهائي كأس امم افريقيا.

وأوضحت ان النادي الاهلي سيواجه فريق الدحيل القطري في يوم 4 فبراير في ربع النهائي لكاس العالم للاندية، ومن يفوز من الفريقين سيلتقي بفريق بايرن ميونخ الالماني، في نصف نهائي كاس العالم للاندية، متمنية التوفيق والفوز للنادي الأهلي.

وقد دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #البايرن بعد تحديد قرعة كأس العالم للأندية التي سيواجه الأهلي فيها الدخيل القطري و الفائز منهما سيقابل البايرن بالنصف النهائي.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏احنا نكسب الدحيل وفي ماتش البايرن كهربا بهجمة عنترية يدخل منطقة جزائهم يتكعبل وياخد ضربة جزاء ونوير يتطرد لا ولا نوير مش قد كده في ضربات الجزاء خلي كيميتش او ليفا مثلا ونتعادل ونصعد بضربات الجزاءوكده كده النهائي مضمون"  و "‏أنا اتفرجت علي ماتش البايرن في الكاس وكام ماتش ليهم مؤخرا ومستواهم ضايع جدا اليومين دول وإن شاء الله مع شوية تركيز ورجولة هنشيل سبعه بس مش هتوصل لتمانيه ".

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