اكسبي من غير ما تدفعي.. مبادرة لدعم السيدات المعيلات بدون الحاجة لرأس مال

عرض برنامج"صباح الخير يا مصر" المذاع عبر الفضائية الأولى، مبادرة "اكسبي من غير ما تدفعي"، التى أطلقتها فتاة من محافظة الشرقية لدعم السيدات المعيلات، بجانب المطلقات، والأرامل، وربات المنازل.
شُرِحَ في تقرير عرض من خلال برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر «القناة الأولى» أن المبادرة تدعم هؤلاء النساء عن طريق ترويج البضائع عبر الانترنت، دون الحاجة لتوفير رأس مال ضخم.
خلود ماهر، فتاة الزقازيق التي نجحت في أن تصبح من الشخصيات العامة المعروفة في هذا المجال، إلى جانب مشاركتها في الكثير من الأعمال الخيرية، بدأت هذا المشروع لدعم السيدات المعيلات منذ ما يقرب العامين، بالإضافة إلى ربات المنازل اللاتي يرغبن بالعمل لمساعدة أزواجهن.