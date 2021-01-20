اكسبي من غير ما تدفعي.. مبادرة لدعم السيدات المعيلات بدون الحاجة لرأس مال

عرض برنامج"صباح الخير يا مصر" المذاع عبر الفضائية الأولى، مبادرة "اكسبي من غير ما تدفعي"، التى أطلقتها فتاة من محافظة الشرقية لدعم السيدات المعيلات، بجانب المطلقات، والأرامل، وربات المنازل.





شُرِحَ في تقرير عرض من خلال برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر «القناة الأولى» أن المبادرة تدعم هؤلاء النساء عن طريق ترويج البضائع عبر الانترنت، دون الحاجة لتوفير رأس مال ضخم.



