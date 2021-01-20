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أخبار العالم

رشيدة طليب: حرمان إسرائيل الفلسطينيين من لقاح كورونا يؤكد أنها دولة عنصرية

الأربعاء 20/يناير/2021 - 11:54 ص
رشيدة طليب
رشيدة طليب
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سمر صالح
أكدت عضو مجلس النواب الأمريكي الفلسطينية الأصل رشيدة طليب، ممثلة ولاية ميشيجان، في مقابلة لها مع برنامج "الديمقراطية الآن" أنّ إسرائيل دولة عنصرية، وذلك أثناء الحوار عن عدم التطعيم الفلسطينيين ومنع دولة الاحتلال من توفير اللقاحات.

وقالت طليب، إن حقيقة ان إسرائيل هي واحدة من أكثر الدول تلقيحًا بنسبة 20% لا تعفيها من مسؤوليتها كدولة احتلال، بينما لم يحصل الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة وغزة المحاصرة، على اللقاحات.

وأفادت طليب: "إنه من الضروري أن نفهم أن إسرائيل دولة عنصرية، حيث أنها تحرم الفلسطينيين، من الوصول إلى اللقاحات، وهم لا يعتقدون أنها إنسان متساو يستحق أن يعيش، يستحق الحماية من هذا الوباء العالمي". 

وأشارت الى ان حقيقة ان اسرائيل لديها القدرة على توزيع اللقاحات على الفلسطينيين، ولكن الرفض للقيام بذلك يوضح أنها دولة فصل عنصري.

وأضافت: "من الصعب حقًا أن نراقب استمرار دولة الفصل العنصري هذه في حرمان جيرانهم، الأشخاص الذين يتنفسون نفس الهواء، والذين يعيشون في نفس المجتمعات"

وتأملت أن "ترى بلادنا ما كان الفلسطينيون يحاولون إخبارنا به لفترة طويلة جدًا: إسرائيل لا تنوي أبدًا الاهتمام أو السماح بالمساواة أو الحرية كجيرانهم، ويمكنك أن ترى ذلك من خلال توزيع التطعيمات"

يشار إلى انه بحسب البيانات التي نشرتها جامعة أكسفورد، تُعد إسرائيل من أكثر الدول، التي وزعت لقاحات كورونا مقارنه بعدد السكان، ولكنها تجاهلت توزيع التطعيمات على الفلسطينيين.
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