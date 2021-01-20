بـ التايجر.. أسما شريف منير بإطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام

شاركت الإعلامية أسما شريف منير ، متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة أنيقة وجذابة تبرز جمالها.





وظهرت بها أسما شريف منير ، ببلوفر أنيق وجذاب باللون الأسود، ومرتديه معه جيب قصيرة باللون التايجر الذى يبرز عن جمالها واناقتها، وانتعلت بوت طويل باللون الأسود لإكمال ظهورها.





كما تركت شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة تتناسب مع ظهورها اللافت، ووضعت قبعة باللون الأسود.





ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في الماكياج على جمال بشرتها الطبيعي، ووضعت أحمر للشفاه باللون البني اللامع الذى يبرز جمال ظهورها، ووضعت نظارة شمسية باللون الأسود.



