بكارديجان وهودي.. أسما شريف منير تخطف الأنظار ببساطتها

شاركت خبيرة التجميل أسما شريف منير جمهورها بصورة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" يإطلالة عصرية متميزة.

وتألقت أسما شريف منير بكارديجان طويل باللون الجملي ذي جيوب كبيرة مرتدية تحته هودي أبيض وبنطلون جينز وأضافت الفنانة ايس كاب أبيض لإكمال الإطلالة.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت أسما شريف منيرعلى وضع الميكاب الهاديء الذي أبرزه أحمر الشفاه باللون النبيتي.

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أما بالنسبة للإكسسوارات أكتفت أسما ببساطة إطلالتها فارتدت فقط شنطة باللون الجملي ووضعت مانكير باللون الأزرق و نظاراتها الشمس.