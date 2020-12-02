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مرأة

بإطلالة على الموضة.. أسما شريف منير تستعرض أناقتها

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 04:31 م
اسما شريف منير
اسما شريف منير
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هاجر هانئ
حرصت المذيعة أسما شريف منير على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.


خطفت أسما شريف منير الأنظار في الصور بإطلالة أنيقة وعلى الموضة، حيث ارتدت جيبة قصيرة للغاية تصل أعلى  الركبة واتسمت بنقشة الكاروهات التي جمعت بين اللون الأبيض و الأسود، مع بلوفر أسود و نسقت معهما بالطو بنفس اللون.

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وانتعلت اسما شريف منير بوت طويل للغاية باللون الأسود، فيما أكملت إطلالتها بقبعة سوداء زادت من جمالها وأناقتها، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على إنستجرام.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت أسما شريف منير على خصلات شعرها القصير المنسدلة، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

ويذكر أن والفنانة أسما هي ممثلة وإعلامية مصرية هي الابنة الكبرى للفنان شريف منير من زوجته الأولى ناهد، تزوجت أسما عام 2010 من رجل الأعمال محمود السكري نجل اللواء محمد السكري، لكنها انفصلت عنه تزوجت الممثل محمود حجازي عام 2018.

شاركت أسما شريف منير والدها مؤخرا في تقديم برنامج "أنا وبنتي" عبر قنوات، والذي انتهى عرض آخر مواسمه ‏قبل بداية شهر رمضان.

ونالت أسما شريف منير شهرة واسعة من خلاله صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ومؤخرا احتفلت أسما شريف منير باليوم العالمي للرجل عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام. 
 
ونشرت أسما شريف منير صورة لوالدها وعلقت قائلة: "ديمًا بنسمع عن اليوم العالي للمرأة و عن عيد الأم بس مش ناس كتير بتهتم اليوم العالمي للرجل و لا عيد الأب، انهاردة ١٩ نوڤمبر هو اليوم العالمي للرجل و عشان كده دي فرصة احب فيها و اقدر الرجال اللي في حياتي اهمهم 4".

 وقالت أسما شريف منير: "رقم ١ دائمًا وابدًا ابويا حبيبي، سندي و ضهري، قاسي و لين، ديمًا في ضهري و تعب عمره كله عشاني انا و اخواتي، حرم نفسه من حاجات كتير عشان يعلمنا و يخلينا في مستواي كويس و ده كان ديمًا ضغطه في شغله، احن و اطيب رجل في الدنيا رغم انه عصبي و حمقي، راجل محترم و الناس حبتنا بسببه، ربنا ما يحرمني منك و يديك الصحة و مشوفش فيك حاجة وحشة ابدا".

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